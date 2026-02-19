۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی به حبس ابد محکوم شد

رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی به جرم «طراحی شورش» در ارتباط با تلاش ناموفق برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، از سوی دادگاه این کشور به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یون سوک یول رئیس‌ جمهور پیشین کره جنوبی امروز پنجشنبه به دلیل تلاش ناموفق برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، به جرم «طراحی شورش» مجرم شناخته شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وی به حبس ابد محکوم شد.

دادستان‌ های کره جنوبی خواستار مجازات اعدام بودند، اما دادگاه حبس ابد را انتخاب کرد.

یون اولین رئیس جمهور منتخب کره جنوبی است که به اتهام طراحی شورش چنین حکمی دریافت می‌کند.

گفتنی است که دادگاه قانون اساسی کره جنوبی آوریل سال پیش طی حکمی یون سوک یول را به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده عزل کرد.

اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط یون سوک یول در دسامبر ۲ سال پیش که با نقض قانون اساسی کره جنوبی صورت گرفت، دلیل عزل یون اعلام شده بود.

