سرهنگ سید مصطفی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه بر اثر برخورد شاخ‌به‌شاخ یک دستگاه سواری سایپا با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کمربندی دیر رخ داده است.

وی با بیان اینکه خودروی سایپا حامل کپسول اکسیژن بوده، افزود: شدت برخورد به حدی بود که هر دو خودرو دچار آتش‌سوزی شدند و متأسفانه چهار نفر در صحنه حادثه جان باختند.

رئیس پلیس راه کنگان تصریح کرد: راننده خودروی سایپا به علت شدت جراحات و حریق خودرو در محل فوت کرد. همچنین راننده و دو نفر از سرنشینان سواری پژو ۴۰۵ نیز در این سانحه جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حسنی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش، عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در صحنه حاضر شده و نسبت به ایمن‌سازی مسیر و بررسی ابعاد حادثه اقدام کردند.

وی تأکید کرد: علت دقیق وقوع این سانحه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس راه کنگان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه کامل به جلو، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر در محورهای مواصلاتی جلوگیری کنند.