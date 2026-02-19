جزئیات تصادف ۲ خودرو در شهرستان دیر با ۴ کشته

حسین ناظمیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۴ و ۴۶ دقیقه صبح امروز با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر تصادف خودروی پژو و وانت نیسان در ظلع شرقی کمربندی دیّر بعد از میدان فانوس، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دیّر به محل حادثه اعزام شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این حادثه ۲ خودرو پژو با ۳ نفر سرنشین و وانت نیسان حامل کپسول اکسیژن با یک نفر سرنشین به‌صورت رو در رو به شدت به هم برخورد کرده که منجر ایجاد صدای انفجار و آتش سوزی خودروها شد.

وی گفت: علی‌رغم حضور ناوگان اورژانس ۱۱۵ و تیم فوریت‌های پزشکی اما متاسفانه شدت تصادف به‌گونه‌ای بود که منجر به آتش‌سوزی خودروها شده و تمامی ۴ سرنشین هر دو خودرو در محل حادثه فوت کردند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.شایان ذکر است که شدت انفجار به گونه‌ای بود که صدای آن تا چند صد متر به گوش رسید.