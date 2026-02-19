ولدان: جهاد تبیین نیازمند انسجام مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح پنجشنبه در نشست اعضای کارگروه‌های تخصصی معاونت راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، ضمن تشریح تحولات بنیادین در ساختار سازمان تبلیغات اسلامی گفت: رویکرد جدید مبتنی بر یک سند جامع، سازمان را به سمت مدل «باغبانی فرهنگی» هدایت کرده است؛ مدلی که هدف آن، درک زیست‌بوم فرهنگی-تبلیغی مناطق مختلف و دنبال کردن رشد هماهنگ از طریق تسهیل‌گری است.

وی با اشاره به موفقیت برنامه‌هایی نظیر «مهمانی کیلومتری غدیر» که در آخرین اجرا تا پانصد کیلومتر توسعه یافت، ادامه داد: هنر اصلی در این برنامه‌ها آن بود که سازمان تبلیغات در سایه قرار گرفت و مردم خودشان میدان‌دار شدند؛ این همان جذب مخاطب و توسعه پایگاه مردمی است که اکنون تمرکز اصلی ماست.

راهکار عملیاتی حلقه میانی و شکوفایی استعدادها

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به بررسی‌های مطالعاتی ۲۰ هفته‌ای در خصوص ظرفیت‌های بوم استان فارس، تصریح کرد: غنای نیروی انسانی در این استان کم‌نظیر است، اما هنر استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها نیازمند سازوکاری نوین است.

وی ادامه داد: در همین راستا، راهکار عملی برای تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب، تعریف شده است‌ که شامل تشکیل حلقه میانی به عنوان یک هویت جمعی جدید، جذاب و فراگیر خواهد بود. این حلقه باید به گونه‌ای طراحی شود که هر شهروند فارس، جوان یا پیر، زن یا مرد احساس کند در اکوسیستم استان تنفس کرده و استعدادهایش در راستای اهداف بلند مدت به کار گرفته می‌شود؛ رویکردی که مبنای فکری آن ریشه در اندیشه‌های قرآنی رهبری دارد.

آغاز شبکه ربیون قرآنی؛ تربیت کنشگران آینده‌ساز

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه از آغاز شکل‌گیری طرح «شبکه ربیون قرآنی» خبر داد و آن را حرکتی فرهنگی-اجتماعی برای تربیت نسل جدید کنشگران قرآنی و نواندیشان جوان خواند و توضیح داد: ربیون قرآنی همان کنشگرانی هستند که پیوند عمیق و مستمری با قرآن در زندگی و فعالیت‌های اجتماعی خود دارند و آینده‌سازان واقعی استان محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی چون آب، فرهنگ، اجتماع و بهداشت فعال خواهند شد تا تربیت نسلی متخصص و انتقال تجربه از فعالان باسابقه به نسل تازه رقم بخورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این رویکرد زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضتی اجتماعی شود که ایده‌ها، ابتکارات و بانک‌های فکری جدیدی را به عرصه تخصصی تزریق کند.

نیاز به ساماندهی در عرصه روشنگری

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه سخنان خود، وضعیت کنونی جهاد تبیین در استان را نیازمند توجه و ساماندهی ویژه دانست و گفت: با وجود فعالیت‌های گسترده، شبکه منسجمی برای روشنگری و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان مشاهده نمی‌شود. بنابراین، ضروری است که دستگاه‌های مختلف هماهنگی و همکاری مؤثرتری در این زمینه داشته باشند تا خلاء موجود پر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: با تقویت این حلقه‌های میانی و ساماندهی کارگروه‌های تخصصی، استان فارس در آینده‌ای نزدیک شاهد رویش‌های فکری و فرهنگی چشمگیری باشد.