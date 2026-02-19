ابراهیم کاظمی، گفتوگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار کرد: نمایش «زن خوب سچوان» اثری نسبتاً طولانی است که در قالب دو پرده و با مدت زمانی نزدیک به سه ساعت اجرا میشود و به همین دلیل بیشتر مورد توجه مخاطبان جدی و علاقهمندان حرفهای تئاتر قرار میگیرد.
وی افزود: با وجود ماهیت خاص و محتوای عمیق این اثر، استقبال خوبی از سوی مخاطبان، بهویژه جوانان، صورت گرفته و بخش عمده تماشاگران این نمایش را نسل جوان تشکیل میدهند.
روایت چالش انسانیت در جامعه سرمایهداری
کاظمی با اشاره به محتوای این اثر نمایشی عنوان کرد: «زن خوب سچوان» یکی از آثار شاخص برتولت برشت است که به موضوع انسانیت در بستر جامعه سرمایهداری میپردازد و این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا در چنین جامعهای میتوان انسانی خوب و اخلاقمدار باقی ماند یا خیر.
وی ادامه داد: شخصیت اصلی نمایش برای ادامه زندگی با چالشهای متعددی مواجه میشود و برای بقا ناچار است میان ارزشهای انسانی و الزامات اقتصادی یکی را انتخاب کند و همین مسئله، هسته اصلی تعارض در داستان را شکل میدهد.
اثری با پیامهای اجتماعی قابل تأمل برای امروز
کارگردان این نمایش با بیان اینکه این اثر با وجود نگارش در دهه ۱۹۳۰ همچنان موضوعیت دارد، تصریح کرد: برشت در این نمایش تلاش میکند نشان دهد که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند انسان را در موقعیتهای دشوار اخلاقی قرار دهند و این موضوع همچنان در جوامع امروز نیز قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: پیام این نمایش محدود به یک دوره زمانی خاص نیست، بلکه به مسئلهای جهانی و همیشگی اشاره دارد و به همین دلیل مخاطبان میتوانند ارتباط خوبی با مفاهیم آن برقرار کنند.
«زن خوب سچوان» نمایشی برای مخاطب اندیشهورز
کاظمی در پایان گفت: این نمایش بیش از آنکه یک اثر سرگرمکننده صرف باشد، یک اثر اندیشهمحور است که مخاطب را به تأمل درباره مفاهیم انسانی، اخلاقی و اجتماعی دعوت میکند و به همین دلیل بیشتر برای مخاطبانی جذاب است که به دنبال تئاتر مفهومی و تحلیلی هستند.
نمایش «زن خوب سچوان» به کارگردانی ابراهیم کاظمی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج به نمایش درآمد، این اثر نمایشی از ۲۴ بهمن آغاز و تا ۴ اسفند ماه به مدت ۱۰ روز پذیرای علاقمندان و تماشاگران تئاتر است.
