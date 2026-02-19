سحرهای ماه رمضان مهمان کربلا باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه سحرگاهی «پیدای پنهان» در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد به‌صورت زنده از کربلای معلی به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن جمالی از طریق شبکه امید روی آنتن رسانه ملی می‌رود.

برنامه «پیدای پنهان» که با محوریت امام زمان (عج) و حکومت اسلامی است، مشتمل بر بخش های مختلفی خواهد بود که با حضور مجید اسماعیلی «کارگردان انیمیشن «فرمانروای آب» و داور برنامه عصر جدید» به‌عنوان کارشناس برنامه و با اجرای رامتین چیت‌سازان مهمان سفره سحر هم‌میهنان گرامی است.

یکی از بخش‌های این برنامه «پویش همدلی» است و دربردارنده نکاتی از توقیع امام زمان (عج) به شیخ مفید در خصوص همدلی است که جامعه را می سازد و باعث زمینه سازی ظهور خواهد شد؛ در این بخش، قرار است در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان ۳۰ مدل کار و نمونه برگرفته از این توقیع که در جامعه امروزی کاربرد دارد، ترویج و تبلیغ شود، از احترام به والدین گرفته تا کمک به دیگران و همنوعان؛ و در واقع، خط سیر این برنامه در بخش «پویش همدلی»، توقیع مذکور است.

بخش ویژه این برنامه در خصوص «بانوان تمدن‌ساز» است که ۱۳ قسمت ابتدایی آن، به معرفی زنانی می پردازد که رجعت کرده و زمان ظهور را درک می کنند و کنار امام زمان(عج) قرار می گیرند و آن حضرت را یاری خواهند کرد؛ این بخش به صورت تولیدی ضبط شده و از کربلا پخش خواهد شد.

تیتراژ متفاوت این برنامه با صدای مهدی ارون خواهد بود؛ از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به پخش زیارت آل یاسین و دعای «اللهم ارزقنا توفیق الطاعه» اشاره کرد.

بخش کارشناسی این برنامه به معرفی و شناخت امام زمان (عج) به زبان ساده اختصاص دارد، که به صورت موشن تولید شده است.

در حاشیه این برنامه، هر روز چهره یکی از شهدای نوجوان جنگ ۱۲ روزه به تصویر کشیده خواهد شد و در طول برنامه نمایش داده می شود.