به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان مرکزی اظهار کرد: محور اصلی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسئله آب بود و هنرمندان با رویکردی خلاقانه و نگاهی مسئولانه، آثاری ارزشمند و تأمل‌برانگیز ارائه کردند.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تقویت همدلی اجتماعی و ایجاد فضای رقابتی سالم و نشاط‌آفرین در میان هنرمندان برگزار شد.

ایزدی تصریح کرد: حمایت مستمر از استعدادهای جوان و تقویت زیرساخت‌های هنری، زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای سطح فرهنگ و هنر در استان مرکزی است و مسیر توسعه خلاقیت و نوآوری هنرمندان را هموار می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: هنرمندان خلاق استان، با استعدادهای برجسته خود در هنرهای تجسمی، قادر به انتقال پیام صلح، همدلی و زیبایی به جامعه هستند.

وی تاکید کرد: هنرهای تجسمی متولد خلاقیت و احساس هنرمند است و نمایانگر اندیشه، هویت فرهنگی و روحیات جامعه محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که هر اثر، جلوه‌ای از فرهنگ و ارزش‌های جمعی را بازتاب می‌دهد.

ایزدی بر اهمیت استمرار جشنواره‌های هنری و حمایت مداوم از هنرمندان جوان تأکید کرد و گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای رشد خلاقیت و نوآوری هنرمندان، نه تنها هنر استان را تقویت می‌کند بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و غنای فرهنگی جامعه دارد.