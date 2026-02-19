اختصاص ۱۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر پنجشنبه در جمع مردم شهرستان چوار ضمن تبریک ماه رمضان، امسال فعالیتهای عمرانی استان باید نسبت به سالهای گذشته متفاوت و با نگاه تحولگرا پیش رود.
وی با اشاره به شرایط سخت کشور در سال گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و اغتشاشات داخلی، افزود که با هدایتهای مقام معظم رهبری، مسیر توسعه حفظ شده و پروژههای عمرانی استان ایلام ادامه دارد.
دارابی اعلام کرد: بیش از یک هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای استان اختصاص یافته و در شهرستان چوار نیز ۲۴ پروژه عمرانی از جمله مراکز بهداشتی با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که بخشی از آنها در دهه فجر افتتاح شده است.
وی ادامه داد: با کمک سازمان شهرداریها و دهیاریها، سه دستگاه ماشینآلات سنگین و آتشنشانی برای خدمترسانی بهتر در پروژههای عمرانی به شهرستان اختصاص یافته است.
معاون عمرانی استاندار ایلام همچنین بر اهمیت پروژههای پتروشیمی و پالایشگاه چوار بهعنوان ظرفیتهای مهم اشتغال و تولید تأکید کرد و گفت: آلایندگی این واحدها نباید زندگی مردم را مختل کند و ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکلات زیستمحیطی ضروری است.
دارابی عنوان کرد: مطالعات و پیگیری پروژههای مربوط به ساماندهی آب شهرستان ایلام آغاز شده و برنامهریزی برای تأمین آب شرب سالم از طریق وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: حدود ۵۰ درصد زیرساختهای این طرح آماده شده و با صدور مجوزهای نهایی، عملیات اجرایی به صورت رسمی آغاز خواهد شد. این پروژه با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در قالب طرح ملی تأمین اعتبار اجرا میشود.
وی در پایان از تفاهمنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در حوزه زیرساختی خبر داد و تصریح کرد که با امضای نهایی تفاهمنامه، عملیات اجرایی پروژههای مشترک آغاز شده و زمینه توسعه و اشتغال پایدار در مناطق مرزی استان ایلام فراهم میشود.
