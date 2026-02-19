به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: یک قطعه لکلک در محدوده روستای ینگیجه از توابع مریوان هنگام پرواز با کابلهای برق برخورد کرد و تلف شد.
وی اظهار کرد: متأسفانه عبور خطوط انتقال برق از حاشیه تالاب بینالمللی زریوار هر سال موجب تلفات متعدد لکلکها و دیگر گونههای پرندگان میشود و این موضوع یکی از تهدیدهای جدی حیاتوحش منطقه به شمار میرود.
وی افزود: روستاهای درهتفی، بیلو و قلقله در اطراف تالاب از زیستگاههای مهم لکلک سفید هستند و به دلیل فرهنگ زیستمحیطی مطلوب ساکنان، این پرندگان از امنیت نسبی برخوردارند.
رئیس اداره محیط زیست مریوان تصریح کرد: حضور لکلکها علاوه بر جذابیت گردشگری، نقش مهمی در تعادل اکوسیستم منطقه دارد و سالانه گردشگران و علاقهمندان طبیعت برای مشاهده این پرندگان به این روستاها سفر میکنند.
بالیده تأکید کرد: اصلاح مسیر یا ایمنسازی خطوط برق در حاشیه تالاب میتواند از تکرار چنین تلفات زیستمحیطی جلوگیری کند.
