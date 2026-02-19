۱ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۱

برخورد لک‌لک مهاجر با سیم برق در مریوان جان پرنده را گرفت

برخورد لک‌لک مهاجر با سیم برق در مریوان جان پرنده را گرفت

مریوان ـ رئیس اداره محیط زیست مریوان از تلف شدن نخستین لک‌لک مهاجر در محدوده تالاب زریوار بر اثر برخورد با خطوط انتقال برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یک قطعه لک‌لک در محدوده روستای ینگیجه از توابع مریوان هنگام پرواز با کابل‌های برق برخورد کرد و تلف شد.

وی اظهار کرد: متأسفانه عبور خطوط انتقال برق از حاشیه تالاب بین‌المللی زریوار هر سال موجب تلفات متعدد لک‌لک‌ها و دیگر گونه‌های پرندگان می‌شود و این موضوع یکی از تهدیدهای جدی حیات‌وحش منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: روستاهای دره‌تفی، بیلو و قلقله در اطراف تالاب از زیستگاه‌های مهم لک‌لک سفید هستند و به دلیل فرهنگ زیست‌محیطی مطلوب ساکنان، این پرندگان از امنیت نسبی برخوردارند.

رئیس اداره محیط زیست مریوان تصریح کرد: حضور لک‌لک‌ها علاوه بر جذابیت گردشگری، نقش مهمی در تعادل اکوسیستم منطقه دارد و سالانه گردشگران و علاقه‌مندان طبیعت برای مشاهده این پرندگان به این روستاها سفر می‌کنند.

بالیده تأکید کرد: اصلاح مسیر یا ایمن‌سازی خطوط برق در حاشیه تالاب می‌تواند از تکرار چنین تلفات زیست‌محیطی جلوگیری کند.

