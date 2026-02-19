۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

تخریب ۵۷ مدرسه سنگی در استان ایلام طی سال جاری

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از تخریب ۵۷ مدرسه سنگی در استان ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان های دره شهر و آبدانان ضمن بازدید از دوره های ضمن خدمت سواد سلامت و روند برگزاری آزمون المپیاد های علمی در شهرستان آبدانان در جمع مدیران مدارس شهرستان دره‌شهر نیز حضور یافت و با آنان به گفتگو پرداخت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان از همفکری و مشارکت مدیران مدارس در طرح‌های مختلف قدردانی کرد.

زینی وند در ابتدای سخنان خود به ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای ۹ ماه گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان پرداخت که برقراری حق مناطق جنگی شهرستان‌های چرداول، سیروان و هلیلان، در راستای احقاق حقوق فرهنگیان این مناطق، پرداخت پاداش خدمت معلمان بازنشسته در بازه زمانی کمتر از یک هفته و واریز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ معلم بازنشسته، پرداخت تسهیلات به ۴۲۰۰ فرهنگی به منظور بهبود شرایط کاری و رفاهی آن‌ها، نصب پنل‌های خورشیدی و توجه به درآمدزایی از این طریق، تخریب ۵۷ مدرسه سنگی در استان و احداث مدارس استاندارد در این مناطق، تاسیس اولین هنرستان جوار صنعت در شهرستان چوار به منظور ارتقاء آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اخذ مجوز تأسیس اولین هنرستان استعدادهای درخشان در استان ایلام از جمله مهمترین مواردی بود که مدیر کل آموزش و پرورش به آن ها اشاره کرد.

زینی وند در ادامه به روند اجرایی طرح نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی پرداخت و گفت : وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای این طرح نسبت به میانگین کشوری اعتبار بیشتری به استان اختصاص داده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از فعال‌سازی کارگروه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی در استان و شهرستان‌ها خبر داد و گفت : در کنار نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی، تلاش در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی نیز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است که این مهم در تعدادی از مدارس شهرستان‌ها اجرایی شده و در مابقی در حال اجراست.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش در خصوص تعریف کیفیت‌بخشی آموزشی اظهار داشت: کیفیت بخشی را می توان اقدامات هدفمند، نظام‌مند که شامل نیروی انسانی وبهبود مستمر در برنامه ریزی درسی، روش های تدریس، شایستگی نیروی انسانی، تجهیزات و فضاهای آموزشی استاندارد و مشارکت اجتماعی به منظور ارتقای همه جانبه و سیستمی فرایند یاد دهی و یادگیری و دست یابی به اهداف غایی تعلیم و تربیت که همانا پرورش نسلی متعهد،توانمند و خلاق است عنوان کرد.

