تخریب ۵۷ مدرسه سنگی در استان ایلام طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان های دره شهر و آبدانان ضمن بازدید از دوره های ضمن خدمت سواد سلامت و روند برگزاری آزمون المپیاد های علمی در شهرستان آبدانان در جمع مدیران مدارس شهرستان دره‌شهر نیز حضور یافت و با آنان به گفتگو پرداخت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان از همفکری و مشارکت مدیران مدارس در طرح‌های مختلف قدردانی کرد.

زینی وند در ابتدای سخنان خود به ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای ۹ ماه گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان پرداخت که برقراری حق مناطق جنگی شهرستان‌های چرداول، سیروان و هلیلان، در راستای احقاق حقوق فرهنگیان این مناطق، پرداخت پاداش خدمت معلمان بازنشسته در بازه زمانی کمتر از یک هفته و واریز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ معلم بازنشسته، پرداخت تسهیلات به ۴۲۰۰ فرهنگی به منظور بهبود شرایط کاری و رفاهی آن‌ها، نصب پنل‌های خورشیدی و توجه به درآمدزایی از این طریق، تخریب ۵۷ مدرسه سنگی در استان و احداث مدارس استاندارد در این مناطق، تاسیس اولین هنرستان جوار صنعت در شهرستان چوار به منظور ارتقاء آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اخذ مجوز تأسیس اولین هنرستان استعدادهای درخشان در استان ایلام از جمله مهمترین مواردی بود که مدیر کل آموزش و پرورش به آن ها اشاره کرد.

زینی وند در ادامه به روند اجرایی طرح نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی پرداخت و گفت : وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای این طرح نسبت به میانگین کشوری اعتبار بیشتری به استان اختصاص داده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از فعال‌سازی کارگروه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی در استان و شهرستان‌ها خبر داد و گفت : در کنار نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی، تلاش در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی نیز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است که این مهم در تعدادی از مدارس شهرستان‌ها اجرایی شده و در مابقی در حال اجراست.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش در خصوص تعریف کیفیت‌بخشی آموزشی اظهار داشت: کیفیت بخشی را می توان اقدامات هدفمند، نظام‌مند که شامل نیروی انسانی وبهبود مستمر در برنامه ریزی درسی، روش های تدریس، شایستگی نیروی انسانی، تجهیزات و فضاهای آموزشی استاندارد و مشارکت اجتماعی به منظور ارتقای همه جانبه و سیستمی فرایند یاد دهی و یادگیری و دست یابی به اهداف غایی تعلیم و تربیت که همانا پرورش نسلی متعهد،توانمند و خلاق است عنوان کرد.