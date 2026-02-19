خرید ٥٠٠ دستگاه آمبولانس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شمسی مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه آیین ارتقای ناوگان فوریت های بیمارستانی و پیش بیمارستانی با اشاره به اهمیت آمبولانس بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی نظام سلامت، اظهار داشت: امروزه سرعت ارائه خدمات فوریتی و دسترسی به خدمات احیای قلبی ـ عروقی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی نظامهای سلامت در دنیاست و آمبولانس صرفاً یک خودرو نیست، بلکه یک اتاق احیای سیار محسوب میشود.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته توسعه ناوگان آمبولانس متناسب با نیاز کشور انجام نشده بود، افزود: در یکسال و نیم اخیر با تدوین دو قرارداد متمرکز، روند نوسازی و تقویت ناوگان شتاب گرفته و در مجموع بین هزار تا ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس از محل خرید مستقیم وزارت بهداشت و همچنین منابع بینالمللی به چرخه خدمت اضافه خواهد شد.
شمسی تصریح کرد: در مرحله فعلی، ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بیمارستانی خریداری شده است که تاکنون نزدیک به ۱۰۰ دستگاه آن تحویل شده و بهصورت مرحلهای در میان ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور در حال توزیع است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه ناوگان آمبولانس میتواند با هزینهای کمتر نسبت به احداث زیرساختهای جدید بیمارستانی، دسترسی عادلانهتری به خدمات درمانی فراهم کند، خاطرنشان کرد: فعالسازی ناوگان آمبولانس، امکان ارائه خدمات مویرگی و سریع به بیماران در اقصی نقاط کشور را فراهم میسازد.
مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت درباره هزینههای انجامشده گفت: برای این مرحله از خرید آمبولانس حدود ۳ همت اعتبار صرف شده است. البته بخشی از هزینهها بهدلیل تأمین ارزی و نوسانات اخیر نرخ ارز افزایش یافته و همچنان بخش قابل توجهی از هزینههای گمرکی و جانبی بر عهده وزارت بهداشت است.
وی با اشاره به حمایتهای دولت در زمینه معافیتهای حقوق ورودی، ابراز امیدواری کرد با همراهی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، روند تأمین و تجهیز ناوگان آمبولانس کشور با سرعت و هزینه مناسبتری ادامه یابد.
شمسی در پایان تأکید کرد: با تکمیل این مرحله از توزیع، بخش قابل توجهی از نیاز حوزه بیمارستانی تأمین میشود، اما همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب، توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس باید بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
