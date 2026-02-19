به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای تاکید کرد حق درمان امتیاز یا ابزار فشار نیست، بلکه حقی اساسی برای نجات جان انسانهاست و ادامه تعلل رژیم اشغالگر نقض آشکار سازوکارهای تعیین شده در توافق آتشبس به شمار میرود.
کمیتههای مقاومت همچنین اعلام کرد محاصره کامل و کنترل نظامی فهرست مسافران در گذرگاه رفح اقدامی سازمان یافته برای غیرقابلسکونت کردن نوار غزه و تضعیف تلاشهای بینالمللی است.
در این بیانیه، دولت آمریکا مسئول وضعیت بحرانی کنونی و تخلفات سیستماتیک رژیم صهیونیستی در رفح معرفی شده است؛ از جمله عدم پایبندی به سهمیههای تعیین شده ، آزار جسمی و روانی، بازجوییهای سختگیرانه و تهدید مسافران و باجهپاهی از آنان توسط مزدوران خارج از قانون همکار با صهیونیستها.
کمیتههای مقاومت فلسطین از میانجیها و کشورهای ضامن خواست برای توقف این نقضها اقدام فوری انجام دهند و رژیم اشغالگر را به بازگشایی کامل گذرگاه رفح بر اساس موازین حقوق بینالملل و اجرای مرحله دوم توافق، شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، ملزم کنند.
