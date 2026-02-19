جزئیاتی از جلسه بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی ‎پزشکی و ‎دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود نوشت: در جلسه ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع ‎ظرفیت پذیرش دانشجوی ‎پزشکی و ‎دندانپزشکی بحث و مقرر شد جمع‌بندی در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، شورا و مجلس انجام شود.

وی تصریح کرد: هیچ تصمیمی گرفته نشد و البته نظر وزارت بهداشت کاملا روشن است. هدف قانون برنامه در این موضوع تامین شده؛ راهکار مشکل توزیع و دسترسی مناسب در جای دیگری است که عامدانه نادیده گرفته می‌شود.

جعفریان ادامه داد: استدلال‌های ذکر شده در باره ضرورت تداوم پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی بیش از ظرفیت ‎دانشگاه ‌ها، نه درست است نه مرتبط.