به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، طبق فرمانی اجرایی که در «سجل فدرال» آمریکا منتشر شده، تحریمهای اعمالشده علیه روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
در متن این فرمان که قرار است روز جمعه رسماً منتشر شود ادعا شده است: «تحریمهای علیه روسیه بهدلیل وضعیت اضطراری ناشی از مناقشه در اوکراین ادامه مییابد.»
این متن تأکید میکند که واشنگتن همچنان مناقشه در اوکراین را «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده» برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا تلقی میکند.
تحریمهای مذکور نخستینبار در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به بهانه بحران اوکراین وضع شدند. ترامپ در این فرمان تصریح کرده است که خطر تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا همچنان پابرجاست، در حالی که مقامات مسکو این تحریمها را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بینالملل میدانند.
نظر شما