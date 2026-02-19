۱ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۱۹

ترامپ تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرد

رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمانی اجرایی، تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، طبق فرمانی اجرایی که در «سجل فدرال» آمریکا منتشر شده، تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

در متن این فرمان که قرار است روز جمعه رسماً منتشر شود ادعا شده است: «تحریم‌های علیه روسیه به‌دلیل وضعیت اضطراری ناشی از مناقشه در اوکراین ادامه می‌یابد.»

این متن تأکید می‌کند که واشنگتن همچنان مناقشه در اوکراین را «تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده» برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا تلقی می‌کند.

تحریم‌های مذکور نخستین‌بار در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به بهانه بحران اوکراین وضع شدند. ترامپ در این فرمان تصریح کرده است که خطر تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا همچنان پابرجاست، در حالی که مقامات مسکو این تحریم‌ها را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل می‌دانند.

کد خبر 6754132

    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ترامپ زورگو بمیری زودتر تا همه ی دنیا از دستت راحت بشن
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ترامپ معتاد تحریم‌هاست ترک عادت موجب مرگ است
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      عاشق تحریم وتعرفه هست

