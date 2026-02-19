تصادف در محور گرمسار یک کشته بر جای گذاشت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تصادف در حوالی گرمسار بیان کرد: لحظاتی قبل تصادف یک دستگاه خودروی پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ جاده گرمسار ـ ایوانکی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: در بررسی ها مشخص شد یک نفر در این تصادف جان باخته است.‌

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از مصدومیت یک نفر در این تصادف خبر داد و گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی پیکر فرد فوتی را تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند و مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ خدمات سرپایی در صحنه مداوا شد.

درخشان بیان کرد: علت حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.