امداد رسانی به حادثه سقوط در ایوانکی؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقوط سه نفر از صخره در محور ایوانکی- آب سرد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این پشتیبانی پایگاه مرکزی گرمسار نیز در این عملیات حضور داشتند، افزود: اقدامات اولیه و لازم برای نجات افراد به کار گرفته شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه متأسفانه حادثه باعث جان باختن دو نفر شده است، افزود: پیکر این متوفیان به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان با بیان اینکه حادثه یک مصدوم نیز داشت، اضافه کرد: مصدوم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.