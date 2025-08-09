  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

امداد رسانی به حادثه سقوط در ایوانکی؛ ۲ نفر جان باختند

امداد رسانی به حادثه سقوط در ایوانکی؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی امدادگران به حادثه سقوط از صخره در محور ایوانکی- آب سرد خبر داد و گفت: متأسفانه ۲ نفر در این حادثه جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقوط سه نفر از صخره در محور ایوانکی- آب سرد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این پشتیبانی پایگاه مرکزی گرمسار نیز در این عملیات حضور داشتند، افزود: اقدامات اولیه و لازم برای نجات افراد به کار گرفته شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه متأسفانه حادثه باعث جان باختن دو نفر شده است، افزود: پیکر این متوفیان به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان با بیان اینکه حادثه یک مصدوم نیز داشت، اضافه کرد: مصدوم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

کد خبر 6554932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها