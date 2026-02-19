  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

۸۴درصدمصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام محقق شده است 

ایلام - استاندار ایلام گفت: تاکنون ۸۴درصدمصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان اعلام کرد: تا کنون ۸۴ درصد از تعهدات مالی سال اول مصوبات محقق شده و از مدیران خواست که تلاش کنند که پروژه های باقیمانده را تا پایان سال مالی به تحقق کامل برسانند.

وی تحقق این مصوبات را اولویت اساسی دستگاه‌های اجرایی و عاملی موثر در توسعه استان دانست.

استاندار ایلام با اشاره به مجموع اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گفت: مجموع اعتبار این مصوبات ۱۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است که سهم سال اول ۶ هزار و ۸۸ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۸۴ درصد آن تحقق یافته است.

وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان شهریور ماه این عدد به ۱۰۰ درصد برسد و حتی امکان پیشی گرفتن از این رقم نیز وجود دارد. عملکرد خوب سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها در پرداخت‌ها قابل تقدیر است اما انتظار می‌رود سهم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های اجتماعی و نهادهای انقلابی نیز به‌طور کامل پیگیری شود.

استاندار با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار داشت: دستگاه‌ها باید هر ۱۵ روز یک بار گزارش پیشرفت مصوبات خود را ارائه کنند و پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه‌ها باید متناسب با هم باشد تا شفافیت عملکرد برای مردم حفظ شود.

وی همچنین تاکید کرد که اطلاع‌رسانی درست به مردم درباره پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مصوب سفر رئیس جمهور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های مرتبط انجام شود.

استاندار ایلام در پایان اشاره کرد: در بازدیدهای آتی پروژه‌های کلیدی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا هم پیشرفت ریالی و هم فیزیکی آن‌ها به دقت پایش شود.

کد خبر 6754092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها