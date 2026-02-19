۸۴درصدمصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام محقق شده است 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان اعلام کرد: تا کنون ۸۴ درصد از تعهدات مالی سال اول مصوبات محقق شده و از مدیران خواست که تلاش کنند که پروژه های باقیمانده را تا پایان سال مالی به تحقق کامل برسانند.
وی تحقق این مصوبات را اولویت اساسی دستگاههای اجرایی و عاملی موثر در توسعه استان دانست.
استاندار ایلام با اشاره به مجموع اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گفت: مجموع اعتبار این مصوبات ۱۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است که سهم سال اول ۶ هزار و ۸۸ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۸۴ درصد آن تحقق یافته است.
وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان شهریور ماه این عدد به ۱۰۰ درصد برسد و حتی امکان پیشی گرفتن از این رقم نیز وجود دارد. عملکرد خوب سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها در پرداختها قابل تقدیر است اما انتظار میرود سهم وزارتخانهها و دستگاههای مسئول در حوزههای اجتماعی و نهادهای انقلابی نیز بهطور کامل پیگیری شود.
استاندار با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار داشت: دستگاهها باید هر ۱۵ روز یک بار گزارش پیشرفت مصوبات خود را ارائه کنند و پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژهها باید متناسب با هم باشد تا شفافیت عملکرد برای مردم حفظ شود.
وی همچنین تاکید کرد که اطلاعرسانی درست به مردم درباره پروژههای عمرانی و اقتصادی مصوب سفر رئیس جمهور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از طریق رسانهها و سامانههای مرتبط انجام شود.
استاندار ایلام در پایان اشاره کرد: در بازدیدهای آتی پروژههای کلیدی وزارتخانهها از جمله وزارت نیرو وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا هم پیشرفت ریالی و هم فیزیکی آنها به دقت پایش شود.
