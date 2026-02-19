۵۰ برگزیده کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در شهرستان بهاباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری، شب پنجشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری، با تبریک به دانشآموزان برتر و خانوادههای آنان اظهار داشت: موفقیت این نخبگان علمی مایه مباهات و افتخار شهرستان بهاباد است و حضور آنان در جمع پذیرفتهشدگان دانشگاههای معتبر کشور، نشان از ظرفیت علمی بالا و تلاشهای تحسینبرانگیز جوانان این دیار دارد.
تیموری با بیان اینکه علم و آگاهی زیربنای پیشرفت هر جامعهای است، افزود: رشد و تعالی هر کشور در گرو سرمایهگذاری بر آموزش و پرورش و حمایت از دانشآموزان و معلمان متعهد است. جوانان بهابادی با پشتکار و ایمان خود ثابت کردهاند که میتوان از شهرستانی کوچک، گامهایی بلند در مسیر علم و افتخار ملی برداشت.
وی در ادامه با قدردانی از معلمان، مدیران مدارس و خانوادههای پرتلاش گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل زحمات شبانهروزی معلمان دلسوز و صبر و حمایت خانوادههاست. باید این پیوند میان خانه و مدرسه تقویت شود تا مسیر موفقیتهای علمی آینده هموارتر شود.
تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر افتخارآفرین، شهرستان بهاباد در آیندهای نهچندان دور به یکی از قطبهای علمی و فرهنگی استان یزد تبدیل شود؛ جایی که علم، اخلاق و انگیزههای الهی در کنار هم مسیر پیشرفت را ترسیم کنند.
در کنکور سراسری سال 1404 بیش از یکصد نفر از دانشآموزان بهابادی پذیرفته شدند که بیش از 50 نفر از این دانشآموزان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
آئین جشن تجلیل از ستارگان برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و پذیرفتهشدگان دانشگاهها با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان شهرستان و خانواده دانشآموزان در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد برگزار شد.
