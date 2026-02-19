به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری شب پنجشنبه در آیین تجلیل از دانش‌آموزان برتر، با تقدیر از تلاش‌های آنان گفت: دانش‌آموزان ما سرمایه‌های ارزشمند انقلاب و نظام هستند و با تکیه بر علم و ایمان می‌توانند آینده‌ای روشن برای شهرستان و کشور رقم بزنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از استعدادهای جوان افزود: امروز دانش‌آموزان ما با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات، با جدیت مسیر علم و دانش را دنبال می‌کنند و این نشان از روحیه بالای تلاش، خودباوری و ایمان به آینده دارد. ما باید این استعدادها را شناسایی و برای رشد و شکوفایی آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهیم.

باقری با اشاره به نقش مؤثر معلمان و خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان اظهار کرد: پشت هر موفقیت علمی، حمایت پدران، مادران و فرهنگیان دلسوزی قرار دارد که بی‌منت عمر خود را صرف تربیت نسل جوان کرده‌اند. نظام آموزشی کشور یکی از بخش‌های زیربنایی توسعه است و تقویت آن باید جدی‌تر در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

فرماندار بهاباد همچنین با اشاره به جایگاه دانش در دنیای امروز گفت: امروزه علم و فناوری، عرصه رقابت جهانی را شکل می‌دهد و هر جامعه‌ای که از این مسیر عقب بماند، در سایر حوزه‌ها نیز پیشرفتی نخواهد داشت. از این رو، دانش‌آموزان و دانشجویان باید با نگاهی بلندمدت، مسیر تحصیل خود را به سمت رشته‌های راهبردی و کاربردی سوق دهند تا در آینده نقش‌آفرین توسعه کشور باشند.

وی با بیان اینکه شهرستان بهاباد از ظرفیت‌های علمی بالایی برخوردار است افزود: وجود جوانان مستعد و فرهنگیان پرتلاش، بهاباد را به یکی از مناطق پیشرو علمی استان یزد تبدیل خواهد کرد. تحقق این هدف نیازمند همدلی خانواده‌ها، مدیران مدارس، خیرین آموزش و پرورش و همه دغدغه‌مندان پیشرفت علمی است.

فرماندار بهاباد ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مسئولان آموزش‌ و پرورش شهرستان گفت: موفقیت امروز دانش‌آموزان بهابادی، آغازی است برای آینده‌ای روشن. باید این آیین‌ها به انگیزه‌ای برای تداوم تلاش‌ها و ایجاد روحیه امید در نسل‌های بعدی تبدیل شود تا با علم، ایمان و اخلاق، آینده‌ای سرافراز برای ایران رقم بزنند.