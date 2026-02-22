۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

فرماندار بهاباد: امر به معروف در خدمت‌رسانی و شفافیت مالی نهادینه شود

یزد - فرماندار بهاباد گفت: فریضه امر به معروف باید به فرهنگی نهادینه در خدمت‌رسانی به مردم، شفافیت مالی و مبارزه با فساد اداری تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری پیش از ظهر یکشنبه با تأکید بر جنبه‌های اجرایی امر به معروف، گفت: اجرای صحیح این فریضه به معنای بازگشت به اصول و پایبندی به آرمان‌های نظام است.

وی افزود که در حوزه اجرایی، این وظیفه دینی باید تبدیل به یک فرهنگ نهادینه در نحوه خدمت‌رسانی به مردم، شفافیت مالی و مبارزه با هرگونه تخلف و فساد شود تا مردم طعم حکمرانی رضایت‌بخش را لمس کنند.

فرماندار بهاباد بر ضرورت هماهنگی بین نهادهای مختلف شهرستان برای اجرای منسجم سیاست‌های ابلاغی تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌های مجمع رهروان در سطح شهرستان‌ها باید با همکاری آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و بسیج به صورت یکپارچه پیش برود تا حداکثر تأثیرگذاری حاصل شود. او در پایان امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی برای ساختن جامعه‌ای سالم‌تر، اخلاقی‌تر و پیشرفته‌تر برشمرد.

کد خبر 6756551

