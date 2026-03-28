به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی عصر شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از واحد مرغداری ۳۵ هزار قطعه‌ای کنگاور، تأمین گوشت مرغ را یکی از اولویت‌های اصلی کشور و استان عنوان کرد و بر حمایت جدی از تولیدکنندگان حوزه طیور تأکید نمود.

کریمی با اشاره به وضعیت این واحد فعال افزود: عملیات جوجه‌ریزی ۳۵ هزار قطعه‌ای در مرغداری کنگاور با موفقیت انجام شده و این واحد اکنون در چرخه تولید قرار دارد. وی توضیح داد که مدیریت واحد درخواست توسعه ظرفیت داشت، اما نبود آب کافی مانع اجرای طرح شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با بازدید میدانی و دستور صریح استاندار کرمانشاه، مشکل تأمین آب این واحد برطرف شد و بر همین اساس طی روزهای آینده مجوز توسعه صادر خواهد شد تا زمینه جهش تولید در این بخش فراهم شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آثار اقتصادی این طرح تصریح کرد: این واحد هم‌اکنون حدود پنج نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که با اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید، این رقم به حداقل ۲۰ نفر خواهد رسید و به تقویت اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کند.

کریمی در پایان تأکید کرد: سیاست جهاد کشاورزی، شناسایی دقیق گره‌های تولید و رفع سریع آن‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی است تا امنیت غذایی مردم با بالاترین کیفیت و کمترین اختلال تأمین شود.