خدیجه جشنپرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان، آمار قابل توجه ۴۳۶ هزار و ۴۰۰ قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان روانسر به ثبت رسیده است.
وی افزود: بر اساس آمار ارائهشده، روند جوجهریزی در این شهرستان طی روزهای پایانی سال روندی صعودی داشته است؛ بهطوری که تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه تعداد ۳۲۴ هزار و ۴۰۰ قطعه ثبت شده بود که این رقم در مدت تنها شش روز و با ثبت ۱۱۴ هزار قطعه دیگر تا تاریخ ۲۶ اسفند به ۴۳۶ هزار و ۴۰۰ قطعه افزایش یافت.
فرماندار روانسر تصریح کرد: همچنین ۱۱ واحد تولیدی دیگر با ظرفیت اسمی ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ قطعه نیز در این شهرستان آماده بهرهبرداری و انجام جوجهریزی هستند.
جشنپرور با اشاره به آمار جوجهریزی در سطح استان کرمانشاه گفت: مجموع جوجهریزی ثبتشده در استان یک میلیون و ۵۶۰ هزار قطعه بوده که شهرستان روانسر با سهم قابل توجه ۲۷ درصدی، در صدر شهرستانهای استان قرار گرفته است.
