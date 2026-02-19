موهبتی: توسعه ناوگان اورژانس یک ضرورت حیاتی برای نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در آیین ارتقای ظرفیت ناوگان فوریت‌های بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی کشور با حضور جمعی از مسئولان وزارت بهداشت، اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم ناوگان اورژانس را تقویت کنیم، به نجات جان انسان‌ها کمک کرده‌ایم و نجات جان یک نفر، معادل نجات بشریت است. امروز توسعه این ناوگان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای نظام سلامت کشور است.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های متعددی در تمامی مراحل تأمین آمبولانس وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای در کشور فعال است که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند تأمین یا نوسازی آمبولانس هستند. همچنین ۶۷۰ بیمارستان در کشور برای انجام مأموریت‌های انتقال بیماران به آمبولانس‌های بیمارستانی نیاز دارند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی منابع مناسبی را برای تأمین آمبولانس در نظر گرفته است و امیدواریم با استفاده از سایر منابع و ظرفیت‌ها، حرکت جدی‌تری در مسیر توسعه ناوگان آمبولانس کشور رقم بخورد.

مهندس موهبتی با اشاره به فرآیندهای پیچیده و چندمرحله‌ای تأمین آمبولانس‌ها، از نقش‌آفرینی مؤثر اداره‌کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت تقدیر کرد و گفت: پیگیری‌های مستمر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و مدیریت دقیق فرآیندهای تأمین و توزیع آمبولانس‌ها توسط این اداره‌کل، نقش تعیین‌کننده‌ای در به ثمر رسیدن اقدامات امروز داشته است.

معاون وزیر بهداشت در پایان با گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، یاد و خاطره تمامی کسانی که در این مسیر از میان ما رفتند را ارج نهاد.

در ادامه این مراسم، میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه فرآیند تأمین آمبولانس‌ها حاصل تلاش‌های گسترده پشت صحنه است، بر ضرورت جایگزینی آمبولانس‌های فرسوده و تأمین مستمر ناوگان تأکید کرد و گفت: مهم آن است که در نهایت مشکل بیماران حل شود و نگاه ما باید معطوف به رفاه مردم در حوزه سلامت باشد.

همچنین عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت، با اشاره به نقش خطیر ناوگان فوریت‌های بیمارستانی در انتقال بیماران بین بیمارستان‌ها و استان‌ها، از کمبود ۱۷۰۰ دستگاه آمبولانس بیمارستانی در کشور خبر داد.

گفتنی است در این مراسم ۱۰۰ دستگاه آمبولانس جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از محل خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید، توزیع شد.

