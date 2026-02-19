  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

پیگیری خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید در دستور کار استان کرمانشاه

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی در نجات جان بیماران، از قرار گرفتن خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید در دستور کار جدی مدیریت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست پیگیری مشکلات حوزه بهداشت و درمان که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های اورژانس اظهار کرد: ناوگان آمبولانس استان نیازمند نوسازی و تقویت است و در همین راستا خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: برای بهره‌مندی بهتر مردم از خدمات درمانی و تسریع در امدادرسانی، تأمین آمبولانس‌های مجهز و تکمیل پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی باید با اولویت دنبال شود و در این زمینه هماهنگی‌ها و رایزنی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارتقای شاخص‌های سلامت بدون تقویت زیرساخت‌های اورژانسی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با هم‌افزایی میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم منابع مالی مورد نیاز برای خرید این آمبولانس‌ها تأمین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه خدمت‌رسانی شود.

حبیبی در ادامه به دیگر پروژه‌های مهم حوزه سلامت استان اشاره کرد و گفت: تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان‌های شهرستان‌های ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب از جمله طرح‌هایی است که همزمان با تقویت ناوگان اورژانس، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی، تجهیز مراکز بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، نیازمند پیگیری مستمر و شبانه‌روزی است و استانداری کرمانشاه با تمام ظرفیت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی برای بهبود خدمات درمانی و رفاهی مردم استان حمایت خواهد کرد.

کد خبر 6754046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها