پیگیری خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید در دستور کار استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست پیگیری مشکلات حوزه بهداشت و درمان که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای اورژانس اظهار کرد: ناوگان آمبولانس استان نیازمند نوسازی و تقویت است و در همین راستا خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: برای بهرهمندی بهتر مردم از خدمات درمانی و تسریع در امدادرسانی، تأمین آمبولانسهای مجهز و تکمیل پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی باید با اولویت دنبال شود و در این زمینه هماهنگیها و رایزنیهای لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارتقای شاخصهای سلامت بدون تقویت زیرساختهای اورژانسی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با همافزایی میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر دستگاههای مرتبط، تلاش میکنیم منابع مالی مورد نیاز برای خرید این آمبولانسها تأمین و در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه خدمترسانی شود.
حبیبی در ادامه به دیگر پروژههای مهم حوزه سلامت استان اشاره کرد و گفت: تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستانهای شهرستانهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب از جمله طرحهایی است که همزمان با تقویت ناوگان اورژانس، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای درمانی، تجهیز مراکز بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، نیازمند پیگیری مستمر و شبانهروزی است و استانداری کرمانشاه با تمام ظرفیت از برنامهها و طرحهای دانشگاه علوم پزشکی برای بهبود خدمات درمانی و رفاهی مردم استان حمایت خواهد کرد.
