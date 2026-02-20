به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری این پویش فرهنگی ـ قرآنی، برگزارکنندگان مسابقه «زندگی با آیهها» سؤال روز دوم را با محوریت مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره منتشر کردند.
در این سؤال، مفهوم آیه «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» مورد پرسش قرار گرفته و شرکتکنندگان باید پاسخ صحیح را از میان گزینههای زیر انتخاب کنند:
1- دنیا و آخرت از آن خداست.
2- دعا جهت افزایش صبر و ثبات از خدا.
3- رعایت انصاف.
4- پرهیز از اسراف.
علاقهمندان میتوانند گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکتکنندگان هدایای نفیسی اهدا میشود.
این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق انس با آیات الهی در ماه مبارک رمضان در سطح استان مازندران در حال برگزاری است.
