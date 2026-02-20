افزایش ۱۵ درصدی اعزام مبلغ به مناطق کهگیلویه و بویراحمد

سید هاشم موسوی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: سال گذشته هزار و ۱۹۰ محفل جزخوانی قرآن کریم در سامانه ثبت شد که این آمار تا پایان ماه رمضان و با ثبت روزانه برنامه‌ها تکمیل شد.

وی افزود: امسال نیز پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰ محفل و مسیر قرآنی در سطح استان فعال باشد که از این تعداد، دست‌کم ۲۵۰ مسجد به صورت روزانه برنامه جزخوانی دارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: علاوه بر مساجد، خانه‌های قرآن، مؤسسات فرهنگی و قرآنی و سایر محافل مردمی نیز برنامه‌های جزخوانی برگزار می‌کنند که آمار نهایی آن تا پایان ماه مبارک رمضان مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت محافل شاخص در مراکز شهرستان‌ها تصریح کرد: در هر ۹ شهرستان استان، یک محفل محوری جزخوانی قرآن کریم برگزار می‌شود و سایر برنامه‌ها نیز در مساجد و مراکز قرآنی دایر است.

حجت الاسلام موسوی نیا همچنین به اعزام مبلغین در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۸۳۱ مبلغ بومی و اعزامی در سامانه «شمع» ثبت‌نام شدند.

وی ادامه داد: بر اساس روال هر ساله، اعزام مبلغین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شاهد افزایش تعداد روحانیون هجرت، مبلغین بومی و اعزامی در سطح استان باشیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه به استقبال خوب مردم از برنامه‌های قرآنی، انتظار می‌رود محافل جزخوانی امسال پررونق‌تر از سال گذشته برگزار شود.