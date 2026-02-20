۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

ثبت نام ۲۶۳ هزار و ۹۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام ۲۶۳ هزار و ۹۸۱ متقاضی برای داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها تا پایان هفتمین روز مهلت نام نویسی خبر داد و گفت:

ثبت نام داوطلبان تا ساعت ۲۲ امشب ادامه خواهد یافت. ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس نیز در ۵ حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بستان‌آباد»، «بندرانزلی»، «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» و «نقده و اشنویه» از روز چهارشنبه آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد. داوطلبان برای تکمیل و نهایی کردن ثبت نام باید به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه کنند.

انتخابات های میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، میاندوره ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

اكرم سادات حسيني شبستري

