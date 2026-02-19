تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها تا فردا

به گزارش خبرنگار سیاست مهر، متن اطلاعیه ۲۱ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ به آگاهی هم میهنان گرامی می رساند، بنا به درخواست داوطلبان و ستادهای انتخابات استان های سراسر کشور و با توجه به برخی از مشکلات حادث شده در بستر اینترنت در برخی از نقاط کشور طی روزهای اخیر و با عنایت به هماهنگی صورت پذیرفته با هیات مرکزی نظارت، مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای کشور به مدت یک روز تمدید گردید.

بدیهی است داوطلبان می‌توانند در روز جمعه مورخ یکم اسفند ماه از ساعت ۸ لغایت ۲۲ به نشانی keshvar.moi.ir مراجعه و ثبت نام کنند.