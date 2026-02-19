به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: تا ساعت ۱۴ امروز، که روز هفتم و آخرین روز ثبتنام داوطلبان محترم انتخابات شورای روستا است، تعداد ۲۲۱ هزار و ۷۸۶ داوطلب در انتخابات شوراهای روستا ثبتنام کردهاند. این فرآیند تا ساعت ۲۲ امشب ادامه دارد. تأکید میکنم که ثبتنام تا ساعت ۲۲ امشب برقرار است و از همه داوطلبان محترم درخواست میکنیم حتماً با مراجعه به سامانه کشور به نشانی moi.ir ثبتنام خود را نهایی و قطعی کنند. خوشبختانه روند ثبتنام بهصورت روان و مطلوب در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس آمار ثبتنام انتخابات شورای روستا، ۹ درصد از داوطلبان را بانوان و ۹۱ درصد را آقایان تشکیل میدهند. همچنین ۸ درصد از داوطلبان دارای سابقه ایثارگری هستند. از نظر گروههای شغلی، بیشترین داوطلبان دارای شغل آزاد بودهاند که ۴۵ درصد از ثبتنامکنندگان را شامل میشود و پس از آن، کشاورزان با ۱۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: اطلاعیه شماره ۲۰ و انتخابات شورای اسلامی شهر منتشر شد که بر اساس جدول زمانبندی مورد تأیید هیئت مرکزی نظارت، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ (فردا) ابلاغ نتایج بررسی سوابق داوطلبان شورای شهر از سوی فرمانداران محترم انجام خواهد شد.
اسلامی ادامه داد: در نهایت، افرادی که در انتخابات شورای شهر ثبتنام کردهاند و نسبت به نتیجه بررسی سوابق خود اعتراضی دارند، میتوانند از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۰۴، از ساعت ۸ تا ۱۶، بهصورت حضوری به فرمانداری مربوطه مراجعه کرده و شکایت خود را جهت بررسی در هیئت نظارت استان ثبت کنند.
