باند ۳ نفره سارقان مسلح طلاجات در رباط کریم منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام باند سه‌نفره سارقان مسلح طلاجات در رباط کریم خبر داد.

وی با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴، یک فقره سرقت مسلحانه به میزان یک کیلوگرم شمش طلا، ۱۸ عدد النگو و مقادیری گردنبند طلا به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان رخ داد، اظهار داشت: بلافاصله موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

کلانتری افزود: با استفاده از فعال‌سازی منابع و مخبرین و رصد اطلاعاتی مشخص شد، سارقین که ۳ نفر بوده و با نقاب، ماسک و اسلحه گرم و با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ وارد منزل شده بودند، پس از بستن دست و پای شاکی، اقدام به سرقت طلاجات کرده‌اند.

وی ادامه داد: سارقین شب جاری در حوزه استحفاظی با رصد اطلاعاتی شناسایی و پس از یک عملیات پلیسی، هر ۳ نفر دستگیر شدند. متهمان در مواجهه با شاکی، توسط وی شناسایی و به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی اموال مسروقه و مالخران احتمالی ادامه دارد و پرونده تشکیل‌شده به همراه متهمان، جهت رسیدگی کیفری به مراجع قضایی تحویل شد.