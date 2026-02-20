کارگر: ملت ایران با اقتدار و وحدت در برابر تهدیدها ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ با توصیه به خود و نمازگزاران به رعایت تقوا در گفتار، کردار و اندیشه و پرهیز از محرمات، اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی سراسر عزتمند بود و دل دوستان را شاد و دشمنان را خوار کرد.
وی با اشاره به حوادث سال جاری، گفت: پیروزی ملت در جنگ ۱۲ روزه، به خاکنشاندن فتنه دیماه و حضور پرشکوه مردم در راهپیماییهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن نشانه اقتدار و زنده بودن ملت ایران است.
امام جمعه خارگ افزود: رهبر معظم انقلاب بر تلاش مضاعف دولتمردان برای حل مشکلات، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی تأکید کردند.
حجتالاسلام کارگر همچنین به سخنان رهبر انقلاب درباره استقلال ملت ایران در برابر دشمنان اشاره و خاطرنشان کرد: ملت ایران همانند امام حسین(ع) با کسانی همچون حاکمان فاسد آمریکا بیعت نخواهد کرد.
وی با بیان بخشی از سخنان حضرت آیتالله خامنهای درباره تهدیدات نظامی، گفت: ممکن است ارتش ادعایی قویترین دنیا باشد، اما گاهی آنچنان سیلی بخورد که از پا درآید و خطرناکتر از ناو، سلاحهایی است که میتواند آن را به قعر دریا بفرستد.
امام جمعه خارگ با تأکید بر پیشرفت جمهوری اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی روزی نهالی باریک بود که دشمنان نتوانستند آن را از زمین بکنند و امروز یک شجره بلند و پرثمر است.
وی همچنین به تقسیمبندی شهدای اغتشاشات اخیر و مرزبندی با دشمن اشاره کرد و افزود: حضرت آقا فرمودند بروید و زندگی کنید و از تهدیدها نترسید؛ مردم در ۲۲ بهمن پاسخ تهدیدهای آمریکا را دادند.
حجتالاسلام کارگر خطاب به جوانان کشور گفت: جوانانی که سالها تمرین کردهاند، آمادهاند تا به محض فرمان فرمانده کل قوا، از آسمان و زمین و دریا بر دشمن وارد شوند و بسیجیان و پاسداران منتظر لحظه موعود هستند.
وی همچنین از برگزارکنندگان محافل قرآنی و برنامههای ایام دهه فجر قدردانی و حضور قاریان و مبلغان دینی را خیر مقدم اعلام کرد.
