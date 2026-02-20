آغاز اجرای «اپرای کارمن» با بازی سعید چنگیزیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش اپرای کارمِن به نویسندگی ژرژ بیزه با ترجمه و کارگردانی ندا شاهرخی، صداسازی هاسمیک کاراپتیان و دراماتورژی یاسمن خواجه‌ای از روز ۳۰ بهمن در کاخ هنر به صحنه رفت.

سعید چنگیزیان بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما در این اثر ایفای نقش می‌کند.

اپرای کارمن (Carmen) اپرایی در چهار پرده است که موسیقی آن توسطِ ژرژ بیزه آهنگساز مشهور فرانسوی ساخته شده. اپرانامه این اثر توسط هانری مِلاک و لودوویک آلِوی و بر پایه رمان سال ۱۸۴۵ پروسپه مریمه با همین نام نوشته شده است.

رضا حیدری طراح نور، مهدی موسوی‌تبار طراح صحنه، سارا اسکندری طراح گریم، صدف محسنی طراح حرکت، آتنا دادرس مدیر هنری ویژوال آرت، مینا اکبر اشرفی طراح گرافیک و اقلام تبلیغاتی، صدف محسنی طراح لباس فلامنکو طراحان این اثر را تشکیل می دهند.

هاسمیک کاراپتیان، مهدی دوانقی، فرناز زهری، آرین هژیر، غزل همایونی، دلسا کریم‌زاده، صدف محسنی، رایحه پاشا، نورا محمودی، هانیتا دلفانی، مهسا سلوکساران، هژیر مهرآوران، محمد سجاد طاهری، آرتا اسرار، متین محمدحسینی، امید جباری، دریا رضوی، سروین امامی، الینا ناصری، سارینا حسینی، سارینا مسعود وزیری، مریم دشت ابادی، آناهیتا طالبی، عارفه اخوان، پرهام دمشقی، احسان لاریجانی، سامان رحمانی، راحیل صفری، نسترن دلفانی، الهه نورانی، آتنا دادرس، صوفیا اسدی تبار، فرناز فرشته پور، ساینا سمیعی، آوا آرامش، عسل بازدار، ویانا کاوه، مانیا اصغری، پارمیس همراهی، ماندانا نوری، سوگند صالحی، فاطمه شاهنگیان، لیلی استاد، کیمیا علویان، یاسمن علاماتی، نیوشا عربلو، نسترن بهشتی شیرازی، ملینا جوهری، پریسا خسرویان، مهربان آقایی، شکیبا قلی زاده، هستی توحیدی فر، امیر آئینه، امیرمنصورمنفرد، امیل امیریان، پویان گل افشان، علی سیبی، رضا نصیریان، امیرعلی خوشنویسان، علیرضا مشیری، بردیا روستایی فر، محمدرضا نوروزی کیا، عرفان شیرمحمدی بازیگر و خوانندگان این اپرا هستند.

لیام میراسماعیلی، بارانا حضرتی، باران مومنی، تارا احمدی، رونا پیرزاده، لی‌لی تقی زاده، لنا جعفری، مانلی طاهری، بارانا محمدی، نیکی کلبادی، یکتا مشیری، سوانا درغوکاسیان، نلی امیریان، ماه‌تابان یونس‌زاده، لئا امیری، لیانا امیری، هستیا محمودی، آسمان حبیبی، باران حبیبی، نیلا غلامی، نیلا خانعلی، شارمین حاجی‌عبو، آنالی مرادخانی، یونا مرادخانی، کارن خرمی، رابین خرمی، آتنا غفوریان، اوربل درنفیشیان، آوا خسروی، ارکیده حاجی محمدی، دریا فراهانی، رز لطفی، ‌ علی محمدزاده، آراد محمدزاده، آریانا احمدی زاده، کامیاب محمدبیگی، مایا کلاهی، آندیا حق ‌بیان، ‌ مهسان امیری، سوفی شاکری، مانلی صانعی، ویانا میمند نیزگروه بازیگر- خوانندگان کودک این اپرا را تشکیل می دهند.

از دیگر عوامل می‌توان به شقایق پروین بازنویس متن، رایحه پاشا، سارینا کیان بازیگردان، پرهام دمشقی رهبر گروه آوازی و بهرخ علی قورچی پیانیست، غزال سالاربهزادی، هانیتا دلفانی صداساز و رهبر کودکان، دیبا سلطان نیا، هانیتا طهرانی دستیار رهبر کودکان، اوربل درنفیشیان نوازنده ساید درام، رایحه پاشا، سارینا کیان دستیار کارگردان، فهیمه کرمی، نیلوفر ترابی منشی صحنه، فرشته کرمی، امیر منصور منفرد مدیر صحنه، هیوا امین زاده، فائزه سلطانی، پریا الهی، حامد هادیان گروه اجرای گریم، الهه یعقوبی، شقایق بروجی، مبینا شاهیوندی دستیاران، نعیمه شاهرخی، ماشاالله سربالاوند دوخت لباس، امیرمنصور منفرد ساخت دکور و ویدیو مپینگ، سعید خلف‌بیگی عکاس، پویا مرادمند موشن، آتنا دادرس تصویرگر پوستر، پژمان رحیمی‌زاده، آتنا دادرس تصویرگر ویدئو مپینگ و سارا حدادی مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای اشاره کرد.

این اثر تا ۱۰ اسفند در کاخ هنر روی صحنه می‌رود و علاقه مندان می‌توانند بلیت آن را از سامانه ایران کنسرت تهیه کنند.