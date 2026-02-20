امام جمعه سیریک : دیپلماسی عزتمندانه مورد قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته سیریک با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان، ماه عروج انبیا و اولیای الهی است و بسیاری از مقامات معنوی در این ماه حاصل شده است؛ بهویژه شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام که نشاندهنده عظمت این ماه نورانی است.
وی افزود: یقیناً مردمی که در گرمای طاقتفرسا روزه میگیرند، از اجر و ثواب بیشتری برخوردارند؛ همانند مردم مؤمن و ولایتمدار مناطق گرمسیری از جمله شهرستان سیریک که با وجود شرایط آبوهوایی سخت، با اخلاص روزهداری میکنند.
امام جمعه سیریک با اشاره به روایتی از حضرت علی علیهالسلام بیان کرد: آن حضرت روزه گرفتن در روزهای گرم سال را دوست میداشتند که این امر نشاندهنده اهمیت صبر و مجاهدت در مسیر بندگی است.
حجتالاسلام سالاری با تأکید بر بهرهگیری از برکات معنوی رمضان تصریح کرد: همانگونه که انسان به ظاهر خود توجه دارد، باید بیش از آن مراقب اعمال و رفتار خویش باشد، چرا که این ماه، ماه خودسازی و اصلاح نفس است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل روز کشور و سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: برخی از افرادی که در حوادث اخیر جان خود را از دست دادند، فرزندان همین ملت هستند و نباید اجازه داد دشمنان از این موضوع سوءاستفاده کنند، اگر احساس کنیم دشمنان از موضع پدافند به آفند تغییر مسیر دادهاند، ملت ایران با اقتدار پاسخ خواهد داد.
امام جمعه سیریک تأکید کرد: ما مذاکره تحمیلی را نمیپذیریم، اما دیپلماسی عزتمندانه را قبول داریم. درباره موضوعات مختلف مذاکره صورت میگیرد، اما حقوق مسلم مردم، بهویژه در حوزه هستهای، قابل معامله و چشمپوشی نیست. مسئولان نیز باید با شفافسازی، زندگی مردم را به مذاکرات گره نزنند.
وی با گرامیداشت پنجم اسفند، روز مهندس، خاطرنشان کرد: مهندسان کشور در دوران دفاع مقدس، بهویژه در عملیات خیبر، کارهای بیسابقهای انجام دادند و با احداث پل در هورالعظیم ظرف ۷۲ روز، حماسهای ماندگار آفریدند که مایه عزت و افتخار ملت ایران شد.
حجتالاسلام سالاری همچنین با اشاره به برخی مطالبات مردمی در حوزه شیلات گفت: انتظار میرود مسئولانی که مسئولیت میپذیرند، دارای رزومه و کارنامه مشخص باشند و عملکرد خود را بهصورت شفاف به مردم ارائه دهند. مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند و خدمت صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.
امام جمعه سیریک در پایان با بیان اینکه شهرستان سیریک میزبان ماه رمضان و آماده پذیرش مهمانان نوروزی است، تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید برای خدمترسانی مناسب به مردم و مسافران برنامهریزی کنند و در موضوع صیانت از ارزشهای اسلامی و رعایت حجاب نیز اهتمام جدی داشته باشند.
