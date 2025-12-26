امام جمعه سیریک: اعتکاف فرصتی برای بازنگری در اعمال و تقویت ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک با اشاره به فضیلتهای ماه رجب، اظهار کرد: ماه رجب فقط ماه مناسک ظاهری نیست، بلکه ماه انسانهای متکی به خداوند و فرصت خودسازی، تفکر و بازنگری در اعمال است و یکی از قلههای معنوی این ماه، اعتکاف به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بعد از هر نماز، تعقیبات و تفکر جایگاه ویژهای دارد، افزود: امام جواد (ع) نمونه کامل امامی بود که امامت او انتصابی و الهی است و خداوند ایشان را انتخاب کرده است؛ امام جواد (ع) امام عمل و عملکرد بود و در میدان عمل، دین را معنا میکرد.
امام جمعه سیریک با اشاره به دشمنی مأمون با امام جواد (ع) تصریح کرد: سردار تقوا امام جواد (ع) است و ولادت با سعادت این امام همام را به همه مؤمنان تبریک عرض میکنیم.
حجتالاسلام سالاری یکی از مطالبات مهم قرآن را تبلیغ چهره به چهره و تقویت تشکلهای مردمنهاد دانست و گفت: در برابر دشمن مرموز، ما نیز باید اهل طراحی و ابتکار باشیم؛ همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با فریب میز مذاکره تلاش کرد دل مردم را به دست آورد اما تیرش به سنگ خورد.
وی با قدردانی از باران رحمت الهی و توفیقات ناشی از آن، خاطرنشان کرد: هرچند شاکر نعمت باران هستیم، اما سیلابهای اخیر در روستاهای شهرستان سیریک قلب همه ما را به درد آورد و نباید اجازه دهیم نعمت باران به خاطرهای تلخ برای مردم تبدیل شود؛ توجه به رودخانهها و مدیریت صحیح در کل شهرستان ضروری است.
امام جمعه سیریک با اشاره به عملکرد رسانهها در حوادث اخیر گفت: برخی رسانهها و بلاگرها در جریان سیل، زحمات مسئولان را زیر سوال بردند، در حالی که لازم است گروههای جهادی فعالیت رسانهای خود را تقویت کنند و واقعیتهای میدانی را به درستی منعکس سازند.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، سه تصویر تأثیرگذار وجود داشت؛ نخست نقش رهبری و سخنان ایشان در افزایش انسجام ملی، دوم افشای دروغ شکست ایران و سوم تأکید بر ستونهای اصلی انقلاب و توجه ویژه به خانوادهها.
حجتالاسلام سالاری فرهنگ شهادت را یکی از پایههای اصلی انقلاب دانست و گفت: برگزاری یادوارههای شهدا و زنده نگه داشتن نام و یاد آنان، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در پایان با تأکید بر جهاد تبیین افزود: هنوز در این عرصه فاصله داریم، اما باید با مردم شفاف باشیم، وارد میدان عمل شویم، بصیرتافزایی کنیم و به نقش مهم نهضت سوادآموزی که مظلوم واقع شده، توجه ویژه داشته باشیم؛ چرا که با وجود ادغام در آموزش و پرورش، همچنان وظیفه خود را بهدرستی انجام میدهد.
