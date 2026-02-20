به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «زوددویچه سایتونگ» پرتیراژترین روزنامه آلمان در گزارشی تحلیلی رقم اعلام‌شده از سوی پلیس مونیخ درباره تعداد شرکت‌کنندگان در تجمع اخیر پهلوی ها در مونیخ را اغراق‌آمیز توصیف کرد.

در ساعات ابتدایی این گردهمایی، پلیس مونیخ مدعی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر در محل تجمع حضور داشته‌اند؛ عددی که بلافاصله از سوی رسانه‌های سلطنت‌طلب به‌عنوان «نمایش گسترده حمایت» بازنشر شد و تلاش شد از آن بهره‌برداری تبلیغاتی صورت گیرد.

با این حال، روزنامه زوددویچه سایتونگ با بررسی دقیق تصاویر منتشرشده، مساحت محل برگزاری و میزان تراکم جمعیت، این رقم را مورد تردید جدی قرار داد. در این گزارش با استناد به تحلیل کارشناسان حوزه آمار جمعیت تأکید شده است که با توجه به وسعت میدان محل تجمع، حضور ۲۵۰ هزار نفر عملا امکان‌پذیر نبوده و برای رسیدن به چنین عددی باید تراکمی غیرواقعی در هر متر مربع وجود می‌داشت.

همزمان، سخنگوی پلیس مونیخ نیز در واکنش به پرسش‌ها اعلام کرده است که این عدد بر اساس «تجربه عملیاتی پلیس» برآورد شده و روش دقیق محاسبه آن تشریح نشده است. پلیس تأکید کرده که رقم اعلامی یک تخمین داخلی برای برنامه‌ریزی عملیات بوده و تنها به دلیل توجه گسترده رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین تصریح شده که چنین ارقامی همواره تقریبی هستند و ادعای دقت صد درصدی درباره آن‌ها وجود ندارد.

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی منتشرشده در این رسانه آلمانی تعداد واقعی شرکت‌کنندگان فاصله قابل‌توجهی با رقم ۲۵۰ هزار نفر دارد.

پیش از این کارشناسان و رسانه های متعدد اعلام کرده بودند آمار قطعی تجمع مونیخ کمتر از ۳۰ هزار نفر بوده است؛ موضوعی که ابعاد بزرگ‌نمایی صورت‌گرفته پیرامون این تجمع را آشکار می‌کند.