به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی در خطبه‌های نماز جمعه سپیدان با تاکید بر فضیلت ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تحصیل تقوا و بهره‌مندی از رحمت و معارف الهی خواند و گفت: ماه رمضان ماه رسیدن به تقواست و هر لحظه آن باید غنیمت شمرده شود.

وی با اشاره به نزول قرآن کریم در این ماه ادامه داد: رمضان ماه معجزه الهی است و شهرالله لقب گرفته است؛ فرصتی بی‌نظیر برای حضور در مهمانی خدا و درک معنویتی که گرسنگی و تشنگی و عبادت را شیرین می‌کند.

امام جمعه سپیدان افزود: روزه تنها محدود به پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست و باید تمامی اعضای بدن، دل و ذهن، در مسیر بندگی و تقوا همراه شوند.

حجت الاسلام جاویدی با تاکید بر بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن در زندگی روزمره، پویش «زندگی با آیه‌ها» را اقدامی موثر در آموزش و ترویج معارف قرآنی خواند و گفت: چنین فعالیت‌هایی به رشد معنوی و اجتماعی جامعه کمک می‌کند و باعث می‌شود مردم از قرآن بیشترین بهره را ببرند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران و مقاومت در برابر تهدیدهای استکبار جهانی ادامه داد: ملت ایران از ابتدای انقلاب تا امروز در برابر تهدیدهای آمریکا و مستکبرین استوار ایستاده و هیچ هراسی ندارد. پیروی از ولایت و اتکا به قدرت الهی رمز موفقیت ما در تمام عرصه‌هاست.

امام جمعه سپیدان در ادامه خواستار توجه دولت به مسائل معیشتی مردم شد و افزود: افزایش ناگهانی هزینه‌های گاز و سایر خدمات، مردم را دچار دلواپسی و مشکل می‌کند و باید با برنامه‌ریزی و آموزش، شرایط مساعدتری برای شهروندان فراهم شود.

حجت الاسلام جاویدی تصریح کرد: باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای تقویت ایمان، تقوا و بهره‌مندی از قدرت معنوی بهره ببریم تا در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی موفق باشیم.