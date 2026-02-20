۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

امام جمعه سپیدان: پویش زندگی با آیه‌ها، استفاده عملی از معارف قرآن است

سپیدان- امام جمعه سپیدان گفت:پویش «زندگی با آیه‌ها» فرصتی ارزشمند برای بهره‌برداری عملی از آموزه‌های قرآن کریم است و می‌تواند سبک زندگی فردی و اجتماعی مردم را با معارف الهی پیوند دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی در خطبه‌های نماز جمعه سپیدان با تاکید بر فضیلت ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تحصیل تقوا و بهره‌مندی از رحمت و معارف الهی خواند و گفت: ماه رمضان ماه رسیدن به تقواست و هر لحظه آن باید غنیمت شمرده شود.

وی با اشاره به نزول قرآن کریم در این ماه ادامه داد: رمضان ماه معجزه الهی است و شهرالله لقب گرفته است؛ فرصتی بی‌نظیر برای حضور در مهمانی خدا و درک معنویتی که گرسنگی و تشنگی و عبادت را شیرین می‌کند.

امام جمعه سپیدان افزود: روزه تنها محدود به پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست و باید تمامی اعضای بدن، دل و ذهن، در مسیر بندگی و تقوا همراه شوند.

حجت الاسلام جاویدی با تاکید بر بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن در زندگی روزمره، پویش «زندگی با آیه‌ها» را اقدامی موثر در آموزش و ترویج معارف قرآنی خواند و گفت: چنین فعالیت‌هایی به رشد معنوی و اجتماعی جامعه کمک می‌کند و باعث می‌شود مردم از قرآن بیشترین بهره را ببرند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران و مقاومت در برابر تهدیدهای استکبار جهانی ادامه داد: ملت ایران از ابتدای انقلاب تا امروز در برابر تهدیدهای آمریکا و مستکبرین استوار ایستاده و هیچ هراسی ندارد. پیروی از ولایت و اتکا به قدرت الهی رمز موفقیت ما در تمام عرصه‌هاست.

امام جمعه سپیدان در ادامه خواستار توجه دولت به مسائل معیشتی مردم شد و افزود: افزایش ناگهانی هزینه‌های گاز و سایر خدمات، مردم را دچار دلواپسی و مشکل می‌کند و باید با برنامه‌ریزی و آموزش، شرایط مساعدتری برای شهروندان فراهم شود.

حجت الاسلام جاویدی تصریح کرد: باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای تقویت ایمان، تقوا و بهره‌مندی از قدرت معنوی بهره ببریم تا در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی موفق باشیم.

