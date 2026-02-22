ماه رمضان، میدان تمرین بندگی و بازگشت به نور قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر یکشنبه در جمع کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماه مبارک رمضان را فرصتی الهی برای بازسازی روح و اصلاح سبک زندگی دانست و اظهار کرد: خداوند نظام وجودی انسان را بهگونهای آفریده که در مقطعی از سال، نیازمند تغییر در شیوه زیست و خوراک است؛ تغییری که به تعالی روح و تقویت اراده میانجامد. رمضان، میدان تمرین بندگی و خودسازی و به تعبیری چک سفید امضای الهی برای بخشش و نورانیت دلهاست.
وی با اشاره به فضائل این ماه افزود: در رمضان، خواب مؤمن عبادت و نفس کشیدن او ثواب است و تلاوت هر آیه از قرآن کریم، پاداشی عظیم در پی دارد. درهای جهنم بسته و درهای بهشت گشوده میشود تا دلهای مؤمنان به آرامش برسد و از آتش درون و وسوسههای شیطانی رهایی یابند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر نقش قرآن در آرامشبخشی به انسان گفت: قرآن کتاب طمأنینه و نقشه راه سعادت بشر است؛ همانگونه که در آیه شریفه «الا بذکر الله تطمئن القلوب» آمده، یاد خدا آرامبخش دلهاست و انس با قرآن، انسان را در تلاطم فتنههای آخرالزمان مصون میدارد.
وی با یادآوری حدیث ثقلین تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) دو امانت گرانسنگ، یعنی قرآن و عترت را برای هدایت امت به یادگار گذاشتند و تمسک به این دو را شرط رهایی از گمراهی دانستند؛ از همین رو، پیوند قرآن با امام زمان(عج) پیوندی ناگسستنی است.
حجتالاسلام ولدان در ادامه به طرح «زندگی با آیهها» اشاره کرد و افزود: در این برنامه تلویزیونی، هر روز یک آیه از جزء همان روز انتخاب و تفسیر میشود تا زمینه انس بیشتر مردم با مفاهیم نورانی قرآن فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در روز چهارم ماه رمضان، آیه ۱۷۳ سوره آلعمران محور محفل قرآنی است، خاطرنشان کرد: «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» شعاری برای تکیه قلبی مؤمنان در برابر سختیها و مشکلات است. باید با نور الهی، دلها را از غبار روزمرگی پاک کرده و خود را برای شبهای قدر آماده کنیم تا یاد امام زمان(عج) زینتبخش محافل و دلهای ما باشد.
