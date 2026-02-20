به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ملارد با تحلیل شرایط سیاسی کشور و منطقه، بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب را نقشه راهی راهبردی برای مدیریت شرایط پیچیده کنونی دانست و اظهار داشت: در این سخنان، مرزبندی روشنی میان بدنه ملت و جریان‌های سازمان‌یافته آشوب ترسیم شد که همین امر مانع سوءاستفاده دشمن و تبدیل حوادث اخیر به بحرانی مستمر شد.

وی افزود: این رویکرد هوشمندانه، پروژه بی‌ثبات‌سازی کشور را خنثی و مسیر مدیریت آرام و مقتدرانه تحولات را هموار کرد.

امام جمعه ملارد با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، آرایش جدید نظامی واشنگتن را دارای سه هدف اصلی عنوان کرد و گفت: ارسال پیام حمایت به رژیم صهیونیستی، پشتیبانی روانی از جریان‌های ضدایرانی و اعمال فشار بر متحدان منطقه‌ای برای تداوم همراهی با سیاست‌های ضدایرانی از جمله اهداف این تحرکات است.

وی تأکید کرد: آغاز جنگ مستقیم علیه ایران برای آمریکا پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و فاقد توجیه اقتصادی و راهبردی است.

امام جمعه ملارد با تشریح سه سناریوی پیش‌روی آمریکا شامل «آغاز جنگ»، «عقب‌نشینی کامل از منطقه» و «حرکت به سمت توافق» تصریح کرد: گزینه جنگ به دلیل تبعات گسترده منطقه‌ای و گزینه عقب‌نشینی به سبب پیامدهای سیاسی داخلی برای آمریکا با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دستیابی به توافقی که آمریکا بتواند آن را به‌عنوان یک موفقیت رسانه‌ای معرفی کند، محتمل‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه برای واشنگتن خواهد بود.

امام جمعه ملارد همچنین با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی علیه ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با تقویت بازدارندگی و انسجام داخلی، اجازه تحقق اهداف فشار حداکثری را نخواهد داد.

وی در پایان از مسئولان خواست با تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی و مقابله جدی با فساد، زمینه کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی را فراهم کنند.