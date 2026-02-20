امام جمعه جوپار: قدرت موشکی ایران دشمن را وادار به مذاکره کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه شهر جوپار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در ۲۸ بهمن‌ماه، گفت: رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه حتی کسانی که در کودتای آمریکایی-صهیونیستی فریب خوردند نیز فرزندان این ملت و کشور هستند، عملاً بر توطئه دشمنان خط بطلان کشیدند؛ چرا که هدف دشمن، تعمیق گسست اجتماعی و ایجاد بحران‌های جدید در کشور است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از یک‌ سو با این سخنان، نقشه دشمن برای دوقطبی‌سازی جامعه را خنثی کردند و از سوی دیگر، با هشدار صریح به دشمنان فرمودند اگر ناوهای شما خطرناک است، سلاح‌هایی که می‌تواند این ناوها را به قعر دریا بفرستد، خطرناک‌تر است؛ پیامی روشن که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از قدرت بازدارنده خود به‌ خوبی آگاه است.

امام جمعه جوپار، با اشاره به اهداف آمریکا از نمایش‌های نظامی و تهدیدآمیز تصریح کرد: هدف اصلی آمریکا از این چنگ و دندان نشان دادن‌ها، وارد کردن فشار سیاسی برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی است و کودتای دی‌ماه نیز در همین راستا طراحی شد، اما با حضور گسترده و هوشمندانه مردم در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن شکست خورد.

وی ادامه داد: با وجود این شکست، دشمنان ناامید نشده‌اند و چند محور را دنبال می‌کنند؛ نخست، تلاش برای ایجاد آشوب داخلی جدید از طریق دروغ‌ پردازی درباره کشته‌شدگان فتنه دی‌ماه و همچنین تطهیر افرادی که مرتکب قتل و جنایت شده‌اند، تا جای جلاد و شهید و جای جنایتکار و مظلوم را عوض کنند و کشور را به درگیری تازه بکشانند.

صافی‌زاده، محور دوم دشمن را فشار سیاسی از داخل و خارج دانست و گفت: در خارج، با تخریب چهره ایران در مجامع بین‌المللی و تلاش برای صدور قطعنامه‌ها و در داخل، با استفاده از سخنان افراد نادان یا خائن که می‌کوشند مردم را قانع کنند تا به حاکمیت فشار بیاورند و آن را به عقب‌نشینی وادار کنند.

وی با طرح این پرسش که «عقب‌نشینی از چه؟» افزود: دشمن می‌خواهد مردم قانع شوند که جمهوری اسلامی از صنعت موشکی و حمایت از محور مقاومت دست بکشد، در حالی که اگر این اتفاق بیفتد، بازدارندگی از بین می‌رود و دشمنان برای آغاز جنگ هیچ تردیدی نخواهند داشت.

امام جمعه جوپار تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کند و القا کند که علت دشمنی آمریکا، داشتن موشک و متحدان منطقه‌ای است، در حالی که همین مؤلفه‌ها عامل امنیت و بازدارندگی کشور هستند.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمن اظهار داشت: یکی از ابزارهای اصلی آنان ترساندن مردم است و می‌گویند اگر عقب‌نشینی نکنید، جنگ حتمی است، در حالی که اگر جنگ برای آمریکا سود داشت، لحظه‌ای آن را به تأخیر نمی‌انداخت.

صافی زاده، با بیان اینکه تردید آمریکا برای آغاز جنگ، دقیقاً ناشی از قدرت موشکی و محور مقاومت است افزود: برخی تصور می‌کنند امروز، دنیای مذاکره است؛ در حالی که واقعیت این است که دنیای امروز، دنیای موشک است و همین قدرت موشکی، دشمنان را وادار به مذاکره کرده است.

وی هدف بعدی دشمن را فشار اقتصادی دانست و گفت: آنان به‌دنبال محاصره دریایی ایران هستند تا صادرات نفت را محدود کنند و با محدود شدن صادرات نفت، پرداخت حقوق‌ها و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا نفت، اصلی‌ترین منبع درآمد کشور است.

امام جمعه جوپار با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز یک نقطه قوت بزرگ برای ایران است و جزایری مانند قشم، بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری، کنترل خروجی خلیج فارس را در اختیار ایران قرار داده‌اند و ایران با اقتدار حاکمیتی خود، نبض انرژی دنیا را در دست دارد.

وی ادامه داد: بستن موقت تنگه هرمز در جریان رزمایش‌ها، پیامی روشن به آمریکا بود که ایران توان انجام چنین اقدامی را دارد و نیروهای مسلح با این اقدام، خط و نشانی جدی برای دشمن کشیدند.

صافی‌زاده، در تشریح گزینه‌های پیش روی آمریکا گفت: آمریکا سه سناریو بیشتر ندارد؛ نخست جنگ که اگر عاقل باشند، به سراغ آن نمی‌روند، چرا که نه دستاورد اقتصادی دارد و نه نظامی و تبعات آن برای اقتصاد جهانی سنگین است.

وی افزود: سناریوی دوم، عقب‌نشینی از منطقه است که به معنای شکست آشکار برای آنان خواهد بود، لذا تنها گزینه عاقلانه، مذاکره است.

وی با تأکید بر نگاه منطقی به مذاکره خاطرنشان کرد: مذاکره یعنی معامله و عقب‌نشینی در برابر عقب‌نشینی است.

امام جمعه جوپار، افزود: برجام خسارت محض بود، چون ما عقب‌نشینی عملی کردیم اما طرف مقابل فقط تعهدات کاغذی داد و به آن‌ها عمل نکرد، لذا تیم مذاکره‌کننده ایران باید مراقب باشد اشتباه برجام تکرار نشود و اگر ایران تعهد عملی می‌دهد، طرف مقابل نیز تعهدات عملی و واقعی ارائه کند.