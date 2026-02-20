۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

موسوی فرد: قرآن فانوس نجات در طوفان جنگ نرم است

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: در میانه هجمه‌های سنگین فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، قرآن کریم قطب‌نما و فانوس دریایی امت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد امروز جمعه یکم اسفند در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه اهواز با تبریک فرارسیدن ماه رمضان به مؤمنان اظهار کرد: ماه ضیافت الهی فرصتی بی‌نظیر برای دستیابی به زیست مؤمنانه و پرواز روح انسان به سوی ملکوت الهی است و ثمره حقیقی زندگی نیز در همین مسیر معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: ماه رمضان بهشتی در دل آتش دنیا برای انسان فراهم می‌کند و در این ماه به‌ویژه در شب‌های قدر، انسان می‌تواند از زنجیر گناه رها شود و مسیر تازه‌ای را در زندگی معنوی خود آغاز کند.

امام جمعه اهواز، روزه را عبادت محوری این ماه دانست و تصریح کرد: روزه اراده انسان را تقویت و تقوا را در جان او نهادینه می‌کند و بالاترین دستاورد ماه رمضان آن است که انسان خود را به گناه آلوده نکند و مراقب رفتار و کردار خود باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به سه گام اساسی بهره‌مندی از برکات ماه رمضان بیان کرد: نخست عفت شنیداری، دوم عفت گفتاری و حفظ زبان از آلودگی و سوم عفت نگاه و دوری چشم از حرام؛ چراکه گوش و چشم از مهم‌ترین دروازه‌های ورودی قلب هستند و بی‌مراقبتی در این زمینه، دل انسان را دچار تاریکی می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای این ماه افزود: اقامه نماز با حضور قلب، یاد مستمر خداوند، انس با قرآن و تقویت پیوندهای خانوادگی از مهم‌ترین توصیه‌های ماه رمضان است و اگر نماز انسان حقیقی باشد، آثار آن در رفتار و سبک زندگی نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده جنگ نرم در دنیای امروز گفت: امروز مردم در میانه اقیانوس متلاطم هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان قرار دارند؛ دشمنانی که با ابزارهای گسترده و بمباران فکری مداوم، باورها و هویت جامعه اسلامی را هدف گرفته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان تصریح کرد: عظمت ماه رمضان تنها به روزه‌داری یا شب‌های قدر محدود نمی‌شود بلکه جایگاه اصلی آن به نزول قرآن بازمی‌گردد و تمسک به این کتاب آسمانی می‌تواند جامعه را از انحراف و آسیب‌ها نجات دهد.

وی ادامه داد: قرآن کریم باید در متن زندگی فردی و اجتماعی حضور داشته باشد و امروز در فضای رسانه‌ای، چهره واقعی نظام سلطه بیش از پیش آشکار شده و تمدن غرب با وجود ادعاهای قدرت و ثروت، با بحران‌های عمیق اخلاقی و هویتی روبه‌رو است.

امام جمعه اهواز با تأکید بر هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمنان بیان کرد: انس با قرآن، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حفظ وحدت ملی، سه محور اساسی برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و عبور از شرایط حساس کنونی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و آرایش جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، آرایشی آفندی و تهاجمی است.

وی افزود: رزمایش‌های اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد نیروهای مسلح کشور در اوج آمادگی قرار دارند و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، تقویت سرمایه اجتماعی و رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم هستیم.

امام جمعه اهواز در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت وام مسکن و ازدواج، حمایت از فرزندآوری، توجه به اشتغال جوانان و رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر، در کنار حفظ اقتدار دفاعی و وحدت ملی، می‌تواند امید و اعتماد عمومی را تقویت کند.

