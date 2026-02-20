تشکیل دبیرخانه «دهه کرامت» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی ظهر جمعه در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های دهه کرامت با اشاره به ظرفیت‌های مردمی استان اظهار داشت: دهه کرامت صرفاً به یک برنامه یا رویداد محدود نیست و مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها برای گروه‌های مختلف اجتماعی، متناسب با نیازها و ظرفیت‌های استان، پیش‌بینی شده است که هر کدام با مأموریت و ساختار مشخص اجرا خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه میزبانی از کاروان «زیر سایه خورشید» طی سال‌های گذشته یکی از برنامه‌های شاخص استان بوده است، افزود: این کاروان بخشی از برنامه‌های دهه کرامت به شمار می‌رود و در کنار آن، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌محور دیگری نیز با مشارکت دستگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی در سطح استان دنبال می‌شود.

یوسفی مدیریت منسجم، مستندسازی دقیق و ارزیابی‌پذیر بودن برنامه‌ها را از مأموریت‌های اصلی دبیرخانه هفته کرامت دانست و تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه و کیفیت اجرای برنامه‌ها در سال‌های آینده، بر اساس گزارش‌ها و مستندات ثبت‌شده انجام خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان با تأکید بر نقش شهرستان‌ها و کانون‌های تخصصی خاطرنشان کرد: آغاز زودهنگام جلسات برنامه‌ریزی، فرصتی برای مشارکت فعال‌تر شهرستان‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های محلی فراهم کرده است تا دهه کرامت سال آینده با تنوع برنامه‌ها، انسجام اجرایی و اثرگذاری اجتماعی بیشتری در سیستان و بلوچستان برگزار شود.