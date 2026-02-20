۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز دوم» ماه مبارک رمضان

زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز دوم» ماه مبارک رمضان

زاهدان - همزمان با دومین روز از ماه مبارک رمضان، پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان سیستان و بلوچستان با مسابقه پیامکی و پرسش سوال روز دوم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۲۵۰ سوره مبارکه بقره، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز دوم مسابقه پیامکی:

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره (ربَّنا اَفرغْ علینا صَبرا و ثَبِّتْ اَقدامنا وَاْنْصُرنا علی القومٍ الکافرین) در کدام گزینه بیان شده است ؟

۱- دنیا و آخرت از آن خداست؛
۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم؛
۳- رعایت انصاف؛
۴- پرهیز از اسراف.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ده نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

برندگان مسابقه روز دوم:

۱.حبیبه بامری از ایرانشهر؛ ۲.یاسین رضایی از خاش؛ ۳.فاطمه کریم کشته از زهک؛ ۴.اعظم بارانی از زابل؛ ۵. محمدجان شهریاری از زاهدان؛ ۶.فرشته مرادقلی از زابل؛ ۷.طاهره پودینه از زاهدان؛ ۸.سمیه بیجارزهی از سیب و سوران؛ ۹.حسین پیری از زابل؛ ۱۰.محمد ابراهیم عامریان از چابهار.

    • یاسمن مالکی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      گزینه ی ۲

