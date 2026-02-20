به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از وقوع زلزله شدید در کابل پایتخت افغانستان خبر داد.

به گزارش مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه، زلزله‌ای قدرتمند به بزرگی ۵.۷ ریشتر، کابل، پایتخت افغانستان و مناطق اطراف آن را لرزاند.

ساکنان کابل به وضوح این زلزله را احساس کردند.

مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه کانون زلزله را در منطقه پنجشیر، تقریباً ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بازارک، در عمق بین ۷۳ تا ۸۷ کیلومتری زمین اعلام کرد.

این زمین لرزه در بخش‌هایی از پاکستان و تاجیکستان نیز احساس شد.

جزئیات بیشتری از تلفات و خسارت این زلزله مخابره نشده است.