۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

بهره‌برداری از ایستگاه لرزه‌نگاری در دامغان

بهره‌برداری از ایستگاه لرزه‌نگاری در دامغان

سمنان- ایستگاه لرزه‌نگاری جدید دامغان با هدف مدیریت دقیق‌تر بحران زلزله راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌ عمومی دانشگاه تهران ایستگاه لرزه‌نگاری دائم باند پهن جدید استان سمنان در شهرستان دامغان با حضور مسئولان استانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این ایستگاه که با شناسه DMGN شناخته می‌شود، گامی مؤثر در راستای توسعه کمّی و کیفی شبکه لرزه‌نگاری کشور، به‌ویژه در مناطق جنوب البرز و شمال ایران مرکزی محسوب می‌شود.

این پروژه با حمایت استانداری سمنان و با هدف پوشش ایستگاهی مناسب‌تر پهنه‌های لرزه‌خیز و گسل‌های لرزه‌زا اجرا شده است.

احداث چنین ایستگاه‌هایی نقش چشمگیری در اطلاع‌رسانی سریع و دقیق زمین‌لرزه‌ها ایفا کرده و افق جدیدی را در مدیریت بحران زلزله و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای در منطقه می‌گشاید.

کارشناسان معتقدند توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری در نقاط کلیدی مانند دامغان ضمن تکمیل بانک اطلاعات لرزه‌ای کشور امکان پاسخگویی سریع‌تر در شرایط اضطراری و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مقاوم‌سازی و آمادگی در برابر زلزله را فراهم می‌آورد.

کد خبر 6755283

