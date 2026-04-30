به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در جمع برخی از مقامات قضایی و رؤسای کل دادگستریها، ضمن تبریک مجدد دهه کرامت و میلاد موفورالسرور حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام، اظهار داشت: در جنگ رمضان و وقایع پس از آن، رکن رکین و اصلی جهاد فیسبیلالله، مردم زمانشناس و ولایتمدار ما بودند؛ آنها حقیقتاً حماسه آفریدند و با اخلاص و اتحاد و ولایتمداری خود، ظفرمندی را حاصل کردند.
وی با تاکید بر اجابت مطالبات به حق مردمی، بیان داشت: وظیفه و تکلیف ما آن است که به مطالبات به حق این مردم بصیر و شجاع، جامه عمل بپوشانیم؛ یکی از این مطالبات به حق، تعقیب، محاکمه و مجازات سریع و دقیق و عادلانه عناصر پیادهنظام دشمن متجاوز است؛ فرآیندی که با قدرت در قوه قضاییه ادامه دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: دستگاه سیاسی و تبلیغات دشمن متجاوز که متشکل از عناصری لئیم و خبیث است، میگوید «نباید فلان مجرم به سزای اعکالش برسد و اعدام شود»؛ شما چه کاره هستید که چنین لفاظی میکنید؟! ما قطعاً در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمیکنیم و اعتنایی به لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی آنها نداریم.
رئیس عدلیه با تاکید بر کمک به دولت در جهت انتفاع ملت، عنوان کرد: باید در جهت معیشت مردم، کنترل بازار و تقویت بنیه تولیدی کشور، به دولت کمک و مساعدت کنیم؛ ممکن است گفته شود برخی از این حوزهها مستقیماً جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیست؛ باید توجه داشت که این عرصهها، در دایره وظایف انقلابی ما میگنجند.
قاضیالقضات به مقوله مبارزه با فساد نیز گریزی زد و خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و مفسد کماکان در زمره اولویتهای اصلی قوه قضاییه است و جنگ و اقتضائات آن سبب نشده که ما مقولهی مهم مبارزه با فساد را مغفول گذاریم. قطعاً در پیگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات عناصر مفسد، تسریع و تدقیق داریم و در این رابطه اطلاعرسانیهای مربوطه و مقتضی نیز به مردم صورت میگیرد.
محسنی اژهای در پایان با اشاره به مبحث اِعمال مرخصی به زندانیانی که حضور آنها در جامعه مضر نیست، خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر نیز همانند جنگ ۱۲ روزه، بر دایرهی اِعمال مرخصی در قبال زندانیان واجدشرایط افزوده شد. محکومانِ به مرخصیرفته چنانچه در دوران مرخصی از ارتکاب مجدد جرم پرهیز و احتراز کنند، در مقاطع بعدی، قطعاً مشمول ارفاقات قانونی قرار خواهند گرفت؛ لکن این محکومین چنانچه در ایام مرخصی نیز مرتکب جرم شوند، قطعاً اِعمال ارفاقات در مقاطع آتی، برایشان سخت و متعسّر خواهد بود.
