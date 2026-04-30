به گزارش خبرگزاری مهر، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت دونالد ترامپ در ایکس نوشت: شجاعت بی‌چون‌وچرای نیروهای ما و نبوغ تاکتیکی عملیات‌های نظامی‌ما لزوماً به معنای موفقیت راهبردی نیست. اگر چنین بود، امروز اوضاع در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و یمن کاملاً متفاوت می‌بود.

وی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم ایران را بمباران کنیم و در محاصره قرار دهیم یا وارد وضعیتی بسیار بدتر شویم اما هیچ‌یک از این‌ها رهبران ایران را وادار نخواهد کرد آن‌گونه که ما می‌خواهیم رفتار کنند.

این مقام سابق دولت آمریکا گفت: می‌توانیم همین حالا این واقعیت را بپذیریم که منافع واقعی ما در منطقه چیست، یا اینکه پس از دادن کشته های بیشتر و صرف تریلیون‌ها دلار از پول مالیات‌دهندگان، مجبور به پذیرش آن شویم.

کنت افزود: بله، ارتش ما می‌تواند عملیات‌ها را ادامه دهد اما برای چه هدفی؟ چه سودی برای مردم آمریکا دارد؟ این تصور که می‌توانیم همچنان این مداخلات خارجی بی‌حاصل را ادامه دهیم و در عین حال جایگاه خود را به‌عنوان قدرتمندترین کشور جهان حفظ کنیم، ساده‌لوحانه است. این همان نقطه‌کور آشکاری است که سیاست خارجی ما دهه‌هاست نتوانسته به آن رسیدگی کند.