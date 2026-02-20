۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

۲۷ درصد داوطلبان شوراهای بهارستان رد صلاحیت شدند

۲۷ درصد داوطلبان شوراهای بهارستان رد صلاحیت شدند

بهارستان- رئیس هیأت نظارت بر انتخابات بهارستان اعلام کرد از ۴۳۴ داوطلب شوراهای اسلامی، حدود ۲۷ درصد رد صلاحیت شدند و نتایج به فرمانداری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فیض‌اللهی،بعد از ظهر جمعه، با قدردانی از همکاری اعضای هیأت نظارت بهارستان، گفت: در شهر گلستان ۱۹۶ نفر ثبت‌نام کردند که ۱۲۷ نفر تأیید صلاحیت، ۵ نفر انصراف و ۶۴ نفر رد صلاحیت شده‌اند. در نسیم‌شهر از ۱۶۲ داوطلب، ۱۱۹ نفر تأیید صلاحیت، ۵ نفر انصراف و ۳۸ نفر رد صلاحیت شدند و در صالحیه از ۷۶ داوطلب، ۶۲ نفر تأیید صلاحیت و ۱۴ نفر رد صلاحیت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تمام تصمیمات هیأت نظارت بر اساس مواد قانونی و بدون اعمال سلیقه شخصی اتخاذ شده است، افزود: مبنای کار ما مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ قانون شوراهاست.

فیض‌اللهی تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها به هیأت نظارت استان تهران اعلام شده و داوطلبان از امروز می‌توانند با مراجعه به فرمانداری بهارستان، برگه نتیجه صلاحیت خود را دریافت کنند.

رئیس هیأت نظارت شهرستان بهارستان همچنین یادآور شد: داوطلبان رد صلاحیت‌شده چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند و هیأت نظارت استان تهران ظرف پنج روز آینده شکایات را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد. در صورت عدم احراز صلاحیت، داوطلب می‌تواند به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مراجعه کند.

