به گزارش خبرنگار مهر، محسن فیض‌اللهی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی بهارستان، امروز در جلسه این هیأت با اشاره به نقش تعیین‌کننده نظارت در سلامت انتخابات، از بررسی دقیق پرونده داوطلبان روستایی با رویکرد بی‌طرفی کامل خبر داد.

فیض‌اللهی با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی پرشور و حماسی، از تصویب کلیات مربوط به ناظران صندوق‌ها و احکام مرتبط با فرایند نظارت در این جلسه خبر داد و گفت: هدف اصلی این نشست، هماهنگی، هم‌افزایی و مرور آخرین وضعیت نظارتی انتخابات در سطح شهرستان است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نامزدها هشدار داد: در صورت هرگونه تخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد و هیچ‌گونه مماشاتی در کار نخواهد بود.