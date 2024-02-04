به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام خبر تأیید صلاحیت تعداد دیگری از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر، خاطر نشان کرد: فرآیند قانونی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان ادامه داشته و ۵ داوطلب دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته و تاکنون ۱۵۰ نفر داوطلب در استان تأیید شده‌اند.

رئیس هیأت نظارت و بازرسی انتخابات استان بوشهر افزود: مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن ماه ادامه داشته و احتمال افزایش تأیید صلاحیت شده‌ها و تغییر در ترکیب فعلی وجود دارد.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات استان در مورد درصد تأیید شدگان اظهار داشت: از مجموع ۲۶۴ نفر داوطلب که ثبت نام خود را نهایی کرده بودند، ۱۲ نفر انصراف ۱۱ نفر شکایت و اعتراض خود را ثبت نکردند و از تعداد ۲۴۱ داوطلب واجد شرایط ۱۵۰ نفر تا کنون تأیید که معادل ۶۲ در صد داوطلبان واجد شرایط است.