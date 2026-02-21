زارعی: ۱۳ درصد داوطلبان شورای شهر ری رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارعی، در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان، از فراهم شدن امکان ثبت و پیگیری شکایات در سطح شهرستان خبر داد.

زارعی با بیان اینکه در مرحله نخست ۲۶۱ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در شهرستان ری نام‌نویسی کرده بودند، گفت: با یک مورد تغییر وضعیت، آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان به ۲۶۰ نفر رسید. از این تعداد، ۱۲.۷ درصد رد صلاحیت شدند، ۲.۳ درصد انصراف دادند و ۴.۲ درصد نیز به دلیل نقص مدارک از فرآیند بررسی کنار گذاشته شدند.

وی آمار نهایی داوطلبان را ۲۱۱ نفر تأیید صلاحیت‌شده، ۳۳ نفر رد صلاحیت‌شده، ۱۰ نفر دارای نقص مدرک و ۶ نفر انصرافی اعلام کرد و افزود: روند رسیدگی به شکایات نیز طبق قانون از طریق هیأت عالی استان انجام می‌شود، اما در این دوره با هدف تسهیل امور، امکان ثبت شکایات در خود شهرستان ری فراهم شده و پس از ثبت در سامانه، برای بررسی نهایی به استان ارسال می‌شود.

رئیس هیأت نظارت ری با اشاره به مقایسه نتایج هیأت اجرایی و هیأت نظارت اظهار داشت: از نظر تعداد رد صلاحیت‌ها، اختلاف محسوسی میان دو هیأت وجود ندارد، هرچند ۱۰ نفر از داوطلبانی که در هیأت اجرایی تأیید شده بودند، در مرحله بررسی هیأت نظارت رد صلاحیت شدند.

زارعی همچنین به درصد رد صلاحیت‌ها در برخی شهرها و بخش‌های تابعه اشاره کرد و گفت: در شهر ری ۱۲.۷ درصد، حسن‌آباد ۴.۲ درصد، قلعه‌نو ۱.۹ درصد و قیامدشت یک درصد از داوطلبان با رد صلاحیت مواجه شدند. همچنین در باقرشهر ۱۱ نفر، حسن‌آباد ۹ نفر، قلعه‌نو ۵ نفر، قیامدشت ۴ نفر و کهریزک ۴ نفر رد صلاحیت شده‌اند.

وی تأکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری در هیأت‌های اجرایی و نظارت، بررسی دقیق مستندات و محتوای پرونده‌ها بوده و تلاش شده است قانون‌مداری و دقت در رسیدگی، محور اصلی اقدامات قرار گیرد.